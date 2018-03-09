9 марта 2018, 15:45

Мощный Bugatti Shiron получил версию Sport

Bugatti показал в Женеве новую версию Shiron, получившую приставку Sport. Гиперкару не добавили мощности, зато улучшили управляемость и маневренность.
^
  Мощный Bugatti Shiron получил версию Sport Bugatti Мощный Bugatti Shiron получил версию Sport Bugatti Мощный Bugatti Shiron получил версию Sport Bugatti Мощный Bugatti Shiron получил версию Sport Bugatti Мощный Bugatti Shiron получил версию Sport
5
фото
  
Bugatti Shiron Sport вопреки ожиданиям оснащается тем же мотором, что и базовая версия – 8-литровым W16 с четырьмя турбокомпрессорами мощностью 1 500 л.с. с 1 600 Нм максимального крутящего момента. Все изменения были нацелены на улучшение управляемости. Инженеры перенастроили подвеску и рулевое управление. Появился новый режим Handling, в котором жесткость амортизаторов возросла на 10 процентов. Во всех режимах теперь доступна система Dynamic Torque Vectoring, динамически распределяющая крутящий момент между задними колесами.

В конструкции Shiron Sport прибавилось элементов, изготовленных из углепластика. Карбоновыми стали стабилизаторы, кожух интеркулера и стеклоочистители. Также новая версия получила облегченные колесные диски. В результате всех этих усилий инженерам удалось снизить массу гиперкара на 18 килограмм – теперь он весит 1 977 килограмм. Казалось бы немного, но эффект не заставил себя ждать.
Ранее мы писали
Гиперкар Koenigsegg Agera RS достиг 400 км/ч и полностью остановился за 36,4 секунды. Этот результат на 5 ...
Читать далее
Благодаря сниженной массе и улучшенной управляемости, Shiron Sport входит в повороты тестовой трассы Bugatti Nardo в Италии на скорости до 200 км/ч. А итоговое время прохождения круга сократилось на 5 секунд.

Внешне отличить Shiron Sport от базовой версии можно по 4 округлым патрубкам выпускной системы вместо двух четырехугольных. Гиперкар получил новые оттенки кузова и новые цветовые решения в отделке салона. Цифры 42 на решетке радатора заменили на 16 по числу цилиндров. Ранее, 42 свидетельствовала о времени разгона до 400 км/ч - 42 секунды. Но в октябре прошлого года Koenigsegg Agera RS побил этот рекорд, установив собственный - 36,4 секунды.
 
Стоимость такой версии на 250 000 евро выше стандартного Широна и составляется 2,65 млн евро. В Россию Bugatti Chiron пока официально не поставляется. Росстандарт отказывается сертифицировать автомобили, в которых не установлена система ЭРА-ГЛОНАСС.
Новинки и концепт кары Бугатти
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Bugatti EB 16.4 Veyron
Похоже Bugatti Veyron ушел в прошлое с появлением Vision Gran Turismo а за ним и Bugatti Chiron (которые внешние очень схожи, но по своим характеристикам намного превышают вейрон) , хотя в широне ограничили максимальную скорость до 420км/ ч. Но по динамике набора скорости и новых современных технологий ...
Александр
Специалисты замерили реальный расход топлива Bugatti Chiron
Какой w12 ало, там 16 цилиндров)
Николай
Bugatti Veyron Grand Sport: необычная красота
цвет кузова и рисунок обшивки - выше всех похвал!
semen812
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Bugatti Автомудрость Bugatti АвтоПитер Bugatti Дизайн и тюнинг Bugatti Новинки и концепт кары Bugatti Новости и акции автосалонов Bugatti Автосалоны и дилеры марки Bugatti Аренда и прокат авто марки Bugatti Автоклубы и форумы автозавчастей марки Bugatti Автосервисы и магазины автозапчастей марки Bugatti
Главные материалы
Подарок к 8 марта: ТОП-5 спорткаров для женщин
Управляем ледяным скольжением на Audi Q7 3.0 TDI
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 23 модели
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Honda Crosstour и еще 45 моделей
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 11 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 9 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Мощный Bugatti Shiron получил версию Sport
Bugatti Shiron Sport вопреки ожиданиям оснащается тем же мотором, что и базовая версия – 8-литровым W16 с четырьмя турбокомпрессорами мощностью 1 500 л.с. с 1 600 Нм максимального крутящего момента. Все изменения были нацелены на улучшение управляемости. Инженеры перенастроили подвеску и рулевое управление. Появился новый режим Handling, в котором жесткость амортизаторов возросла на 10 процентов. Во всех режимах теперь доступна система Dynamic Torque Vectoring, динамически распределяющая крутящий момент между задними колесами.В конструкции Shiron Sport прибавилось элементов, изготовленных из углепластика. Карбоновыми стали стабилизаторы, кожух интеркулера и стеклоочистители. Также новая версия получила облегченные колесные диски. В результате всех этих усилий инженерам удалось снизить массу гиперкара на 18 килограмм – теперь он весит 1 977 килограмм. Казалось бы немного, но эффект не заставил себя ждать. {{material_121258}}Благодаря сниженной массе и улучшенной управляемости, Shiron Sport входит в повороты тестовой трассы Bugatti Nardo в Италии на скорости до 200 км/ч. А итоговое время прохождения круга сократилось на 5 секунд.Внешне отличить Shiron Sport от базовой версии можно по 4 округлым патрубкам выпускной системы вместо двух четырехугольных. Гиперкар получил новые оттенки кузова и новые цветовые решения в отделке салона. Цифры 42 на решетке радатора заменили на 16 по числу цилиндров. Ранее, 42 свидетельствовала о времени разгона до 400 км/ч - 42 секунды. Но в октябре прошлого года Koenigsegg Agera RS побил этот рекорд, установив собственный - 36,4 секунды. Стоимость такой версии на 250 000 евро выше стандартного Широна и составляется 2,65 млн евро. В Россию Bugatti Chiron пока официально не поставляется. Росстандарт отказывается сертифицировать автомобили, в которых не установлена система ЭРА-ГЛОНАСС.
2018-03-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Барнаул Ростов-на-Дону Иваново
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG