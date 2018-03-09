9 марта 2018, 15:45
Мощный Bugatti Shiron получил версию Sport
Bugatti показал в Женеве новую версию Shiron, получившую приставку Sport. Гиперкару не добавили мощности, зато улучшили управляемость и маневренность.
Bugatti Shiron Sport вопреки ожиданиям оснащается тем же мотором, что и базовая версия – 8-литровым W16 с четырьмя турбокомпрессорами мощностью 1 500 л.с. с 1 600 Нм максимального крутящего момента. Все изменения были нацелены на улучшение управляемости. Инженеры перенастроили подвеску и рулевое управление. Появился новый режим Handling, в котором жесткость амортизаторов возросла на 10 процентов. Во всех режимах теперь доступна система Dynamic Torque Vectoring, динамически распределяющая крутящий момент между задними колесами.
В конструкции Shiron Sport прибавилось элементов, изготовленных из углепластика. Карбоновыми стали стабилизаторы, кожух интеркулера и стеклоочистители. Также новая версия получила облегченные колесные диски. В результате всех этих усилий инженерам удалось снизить массу гиперкара на 18 килограмм – теперь он весит 1 977 килограмм. Казалось бы немного, но эффект не заставил себя ждать.Благодаря сниженной массе и улучшенной управляемости, Shiron Sport входит в повороты тестовой трассы Bugatti Nardo в Италии на скорости до 200 км/ч. А итоговое время прохождения круга сократилось на 5 секунд.
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Внешне отличить Shiron Sport от базовой версии можно по 4 округлым патрубкам выпускной системы вместо двух четырехугольных. Гиперкар получил новые оттенки кузова и новые цветовые решения в отделке салона. Цифры 42 на решетке радатора заменили на 16 по числу цилиндров. Ранее, 42 свидетельствовала о времени разгона до 400 км/ч - 42 секунды. Но в октябре прошлого года Koenigsegg Agera RS побил этот рекорд, установив собственный - 36,4 секунды.
Стоимость такой версии на 250 000 евро выше стандартного Широна и составляется 2,65 млн евро. В Россию Bugatti Chiron пока официально не поставляется. Росстандарт отказывается сертифицировать автомобили, в которых не установлена система ЭРА-ГЛОНАСС.
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Какой w12 ало, там 16 цилиндров)
цвет кузова и рисунок обшивки - выше всех похвал!
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