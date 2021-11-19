Мощный гиперкар от души повеселился на бездорожье, прежде чем умереть на краш-тесте (видео)
Фото: Rimac
Фото: Rimac
Фото: Rimac
Фото: Rimac
Фото: Rimac
Фото: Rimac
Фото: Rimac
К сожалению, именно этот Nevera скоро будет разбит в рамках глобальной программы омологационных краш-тестов Rimac, поэтому Мате Римак отправился на нем в последнее приключение и сделал то, что клиенты никогда не сделают на этом мощном электрическом гиперкаре. Сначала Римак прокатился по грунтовой дороге, покрытой скользкими листьями, а затем направился к строительной площадке, где сейчас возводится его будущий офис. Несмотря на всю грязь, Мате умело управлял прототипом Nevera, выбрасывая из под колес снопы камней и грязи.
Напомним, Rimac Nevera оснащен четырьмя электромоторами, которые в совокупности выдают почти 2 000 л.с. и 2360 Нм тяги. Эти двигатели питаются от литиево-марганцево-никелевой аккумуляторной батареи с жидкостным охлаждением емкостью 120 кВт-ч, которая обеспечивает Nevera дальность хода до 547 километров по циклу WLTP. Гиперкар может разогнаться до 100 км/ч за 1,9 секунды, а четверть мили покрывает за 8,6 секунды.
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