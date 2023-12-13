Мощный Lamborghini Urus заступил на службу в полицию
Фото: Lamborghini
Фото: Lamborghini
Фото: Lamborghini
Фото: Lamborghini
Фото: Lamborghini
Фото: Lamborghini
Автомобиль ориентирован не только на полицию, но и на другие экстренные службы. Его можно задействовать в «неотложной медицинской транспортировке органов и плазмы». В багажнике имеется специальный ящик с дефибриллятором, набором первой помощи и портативным холодильником для перевозки органов.
В движение Urus Performante приводит 4,0-литровый бензиновый битурбо V8, развивающий 666 лошадиных сил и 850 Нм. Он позволяет полицейскому Urus разгоняться с места до 100 км/ч всего за 3,3 секунды. Максимальная скорость достигает 306 км/ч. Мощный кроссовер приступил к своим непосредственным обязанностям с 2024 года и станет шестым автомобилем Lamborghini в автопарке итальянской дорожной полиции. Остальные пять – суперкары Huracan LP610-4.
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Немецкое тюнинг-ателье Mansory представило свое новое детище – очень злой кроссовер Venatus EVO S P900, созданный на базе обновленного Lamborghini Urus. Новинка выделяется не только режущим глаз дизайном, но и в 1,5 раза более мощным мотором.Читать далее
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05.10.2023, 08:47
ТОП-5 самых дорогих подержанных автомобилей в России в октябре 2023 года
Падение курса рубля и усложнение логистики привели к значительному росту цен на новые автомобили. Новенькие BMW, Mercedes-Benz, Porsche и Lexus стоят от 10 млн рублей и больше. Но подержанные автомобили могут стоить существенно дороже новых.Читать далее
-
05.06.2023, 08:46
В Китае собрали первые «Lamborghini Urus для бедных»
Китайская компания Changan выпустила в продажу новый кроссовер Deepal S7, дизайн которого под определенным углом напоминает Lamborghini Urus. По мощности новинка уступает «итальянцу», зато стоит меньше 2 млн рублей.Читать далее
-
29.05.2023, 07:07
Дилер привез в Россию Lamborghini Urus: сколько он стоит сейчас?
Официальный дилер Lamborghini в Москве выставил на продажу обновленный кроссовер Lamborghini Urus 2023 модельного года. Еще пару лет назад автомобиль стоил 17,5 млн рублей, сейчас цена выросла в несколько раз.Читать далее
-
12.04.2023, 00:48
Автомобили с самыми странными селекторами КПП
Концепция переключения передач сильно изменилась за последнюю сотню лет, но сама рукоятка долгое время оставалась неизменной. Однако время от времени автопроизводители предлагают нестандартные варианты дизайна селектора КПП.Читать далее
-
17.02.2023, 00:05
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Ребята из американского тюнинг-ателье Road Show International показали свой новый проект – «заряженный» Lamborghini Urus, главные достоинства которого не сразу бросаются в глаза.Читать далее
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