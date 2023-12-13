Мощный Lamborghini Urus заступил на службу в полицию

Компания Lamborghini презентовала в Риме на площади Пьяцца дель Виминале полицейский Lamborghini Urus Performante, одетый в бело-голубую ливрею с полосами в цвет итальянского флага и желто-синими клетками. В соответствии пожеланиями полиции, оснащение дополнили синими мигалками на крыше, проблесковыми маячками в радиаторной решетке и мощной сиреной. В салоне разместили полный набор спецоборудования: бронированный оружейный ящик и откидной дисплей над передней панелью.

Автомобиль ориентирован не только на полицию, но и на другие экстренные службы. Его можно задействовать в «неотложной медицинской транспортировке органов и плазмы». В багажнике имеется специальный ящик с дефибриллятором, набором первой помощи и портативным холодильником для перевозки органов.

Фото: Lamborghini

В движение Urus Performante приводит 4,0-литровый бензиновый битурбо V8, развивающий 666 лошадиных сил и 850 Нм. Он позволяет полицейскому Urus разгоняться с места до 100 км/ч всего за 3,3 секунды. Максимальная скорость достигает 306 км/ч. Мощный кроссовер приступил к своим непосредственным обязанностям с 2024 года и станет шестым автомобилем Lamborghini в автопарке итальянской дорожной полиции. Остальные пять – суперкары Huracan LP610-4.

Упомянутые модели: Lamborghini Urus (от 15 200 000 Р )

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