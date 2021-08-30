30 августа 2021, 17:39
Мощный пикап Ram выставили против Lamborghini Huracan: кто победит?
Пикап Ram 1500 TRX с двигателем Hellcat считается одним из самых мощных внедорожников на сегодняшний день. Штатный мотор выдает 711 л.с. и 881 Нм, но нашлись люди, которым этого оказалось недостаточно. С форсированным движком пикап смог составить достойную конкуренцию суперкару Lamborghini Huracan EVO RWD.
Дарья Климова Фото: youtube.com / Drag Times
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Автомобили радикально отличаются друг от друга не только внешне, но и по стоимости. Даже с учетом всех доработок пикап стоит в пределах 100 000 долларов, тогда как рекомендованная производителем розничная цена Lamborghini составляет порядка 270 000 долларов. Всего провели три заезда на четверть мили (402 метра) и битва была действительно упорной.
Упомянутые модели: Dodge Ram, Lamborghini Huracan
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