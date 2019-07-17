17 июля 2019, 00:32
Мощный седан Audi S8 доедет до России в 2020 году
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Компания Audi планирует предложить российским покупателям «заряженный» седан Audi S8 нового поколения, премьера которого состоялась две недели назад. Продажи начнутся в следующем году.
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Новинка сохранила бензиновый битурбо V8, который дополнили гибридной надстройкой по технологии mild hybrid. Cтартер-генератор с ременным приводом работает от 48-вольтовой бортовой электросети. Он помогает ДВС в первые секунды разгона и отвечает за работу системы «Старт/Стоп». Новый Audi S8 развивает 571 л.с. и 800 Нм крутящего момента. 4,0-литровый двигатель V8 TFSI работает в сочетании с 8-диапазонным «автоматом» и системой полного привода quattro. Максимальная скорость принудительно ограничена на отметке 250 км/ч.
В список базового оснащения нового Audi S8 входит «предиктивная» адаптивная пневмоподвеска, подруливающие задние колеса и активный задний дифференциал. Опционально можно заказать 21-дюймовые колесные диски и карбон-керамические тормоза. Рублевые цены обещают назвать ближе к началу продаж в следующем году. В Германии седан стоит минимум 120 тысяч евро (или 8,47 млн рублей в пересчете по актуальному курсу).
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Тест-драйв Audi A8: пурпур на серебре
03.05.2018, 09:12
Управляем ледяным скольжением на Audi Q7 3.0 TDI
07.03.2018, 00:11
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
ЗА СКОЛЬКО? КАКОЙ ГОД ? ЧЁ ЗА СОСТОЯНИЕ? ГДЕ ОНА?
как будто для меня сделана, но низковата правда, только для хороших дорог.
Советую взять ауди. Всё равно если брать обслуживание, то ауди будет дешевле, нежели другие.
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