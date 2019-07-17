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17 июля 2019, 00:32

Мощный седан Audi S8 доедет до России в 2020 году

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Компания Audi планирует предложить российским покупателям «заряженный» седан Audi S8 нового поколения, премьера которого состоялась две недели назад. Продажи начнутся в следующем году.
Мощный седан Audi S8 доедет до России в 2020 году
Мощный седан Audi S8 доедет до России в 2020 году
Мощный седан Audi S8 доедет до России в 2020 году
Мощный седан Audi S8 доедет до России в 2020 году
Мощный седан Audi S8 доедет до России в 2020 году
Мощный седан Audi S8 доедет до России в 2020 году
Мощный седан Audi S8 доедет до России в 2020 году
Мощный седан Audi S8 доедет до России в 2020 году
Мощный седан Audi S8 доедет до России в 2020 году
Мощный седан Audi S8 доедет до России в 2020 году
 
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Флагманский Audi S8 нового поколения внешне отличается от «обычного» седана Audi A8 шильдиками с литерой «S», модифицированным бамперами и круглыми патрубками выпускной системы. В салоне появились декоративные вставки из алюминия и материала Carbon Vector с 3D-эффектом, а также сиденья с особой прострочкой.

Новинка сохранила бензиновый битурбо V8, который дополнили гибридной надстройкой по технологии mild hybrid. Cтартер-генератор с ременным приводом работает от 48-вольтовой бортовой электросети. Он помогает ДВС в первые секунды разгона и отвечает за работу системы «Старт/Стоп». Новый Audi S8 развивает 571 л.с. и 800 Нм крутящего момента. 4,0-литровый двигатель V8 TFSI работает в сочетании с 8-диапазонным «автоматом» и системой полного привода quattro. Максимальная скорость принудительно ограничена на отметке 250 км/ч.

В список базового оснащения нового Audi S8 входит «предиктивная» адаптивная пневмоподвеска, подруливающие задние колеса и активный задний дифференциал. Опционально можно заказать 21-дюймовые колесные диски и карбон-керамические тормоза. Рублевые цены обещают назвать ближе к началу продаж в следующем году. В Германии седан стоит минимум 120 тысяч евро (или 8,47 млн рублей в пересчете по актуальному курсу).


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Audi S8
ЗА СКОЛЬКО? КАКОЙ ГОД ? ЧЁ ЗА СОСТОЯНИЕ? ГДЕ ОНА?
Eprbq555
Отзыв о Audi S8 1999 года
как будто для меня сделана, но низковата правда, только для хороших дорог.
Eprbq555
выбор.
Советую взять ауди. Всё равно если брать обслуживание, то ауди будет дешевле, нежели другие.
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Мощный седан Audi S8 доедет до России в 2020 году
 {{material_123226}}Флагманский Audi S8 нового поколения внешне отличается от «обычного» седана Audi A8 шильдиками с литерой «S», модифицированным бамперами и круглыми патрубками выпускной системы. В салоне появились декоративные вставки из алюминия и материала Carbon Vector с 3D-эффектом, а также сиденья с особой прострочкой.Новинка сохранила бензиновый битурбо V8, который дополнили гибридной надстройкой по технологии mild hybrid. Cтартер-генератор с ременным приводом работает от 48-вольтовой бортовой электросети. Он помогает ДВС в первые секунды разгона и отвечает за работу системы «Старт/Стоп». Новый Audi S8 развивает 571 л.с. и 800 Нм крутящего момента. 4,0-литровый двигатель V8 TFSI работает в сочетании с 8-диапазонным «автоматом» и системой полного привода quattro. Максимальная скорость принудительно ограничена на отметке 250 км/ч.В список базового оснащения нового Audi S8 входит «предиктивная» адаптивная пневмоподвеска, подруливающие задние колеса и активный задний дифференциал. Опционально можно заказать 21-дюймовые колесные диски и карбон-керамические тормоза. Рублевые цены обещают назвать ближе к началу продаж в следующем году. В Германии седан стоит минимум 120 тысяч евро (или 8,47 млн рублей в пересчете по актуальному курсу).
2019-07-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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