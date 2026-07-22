Почему подрядчик не выполнил требования Мосгосстройнадзора - подробности дела

22 июля 2026, 18:24
«Мосинжпроект» оштрафовали за нарушения при строительстве станции метро
«Мосинжпроект» оштрафовали за нарушения при строительстве станции метро
В Москве выявлены новые факты нарушений при строительстве метро. Компанию привлекли к ответственности за отклонения от утвержденного проекта. Решение суда уже вынесено. Подробности - в нашем материале.
В столице завершилось разбирательство по делу о нарушениях на строительстве станции «Суворовская» Кольцевой линии метро. Как сообщает Abn.agency, компания АО «Мосинжпроект» получила административный штраф за то, что не выполнила предписание Мосгосстройнадзора в установленные сроки.
Основанием для обращения в Арбитражный суд Москвы стал протокол, составленный 22 мая 2026 года. Нарушения были выявлены в ходе внеплановой проверки, которую инициировали 5 мая 2026 года. Проверяющие обнаружили, что предписание, выданное еще 18 октября 2024 года, так и не было исполнено. Сроки исполнения неоднократно переносились по просьбе подрядчика: сначала до февраля 2025 года, затем до мая, августа и октября того же года, а позже - до января и апреля 2026 года.
Главные замечания касались вентиляционного оборудования шахты № 942К. Здание вентиляционной установки не соответствовало проекту: вместо звукопоглощающих материалов использовались другие, а вентиляторы и глушители оказались размещены на открытой металлической площадке без изоляции. Кроме того, глушитель и выходные вентиляционные трубопроводы не были обложены материалами, снижающими шум.
Также в ходе проверки выяснилось, что схема работы вентиляции была изменена. Вместо предусмотренных проектом двух центробежных и двух аварийных осевых вентиляторов установили только два осевых, которые одновременно выполняли обе функции. Монтаж воздуховодов также отличался от проектного решения.
Компания не стала оспаривать предписание и не представила доказательств устранения нарушений в срок. Суд признал вину «Мосинжпроекта» подтвержденной, основываясь на актах проверки, протоколах и фотоматериалах. Оснований для замены штрафа предупреждением или его снижения ниже минимального размера не нашлось. В итоге подрядчику назначили минимальный штраф - 50 тысяч рублей.
Этот случай стал очередным примером того, как контрольные органы следят за соблюдением стандартов на крупных инфраструктурных объектах. Вопросы к качеству исполнения работ на стратегически важных стройках остаются актуальными, а ответственность за нарушения становится все более ощутимой.
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