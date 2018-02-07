7 февраля 2018, 10:38
Московские пробки такие же длинные, как в Нью-Йорке
Аналитическая компания INRIX подвела итоги глобального ежегодного исследования пробок. Москва сохранила за собой второе место, расположившись между Лос-Анджелесом и Нью-Йорком.
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По количеству часов, которые автомобилисты проводят в дорожных заторах, москвичей обошли только водители Лос-Анджелеса ...Читать далее
Первое место пробочного рейтинга занимает Лос-Анджелес. Здесь водители стояли в пробках 102 часа. По 91 часу за год провели в пробках жители Москвы и Нью-Йорка. Москва сохранила второе место лишь потому, что этот 91 час составляет более четверти от всего времени, проведенного за рулем. В Нью-Йорке водители простаивали в пробках около 13% общего времени вождения.
Четвертую позицию занимает Сан-Паулу (Бразилия) – 86 часов, а пятую – Сан-Франциско (79 часов). Интересно, что 5 из 10 городов в мире с самой сложной дорожной ситуацией находятся в США.
Власти Москвы не согласились с результатами исследования. По их словам, методика INRIX далека от совершенства. Кроме того, аналитики не разделяют Москву и Московскую область. Ранее заместитель мэра по транспорту Максим Ликсутов заявил, что за прошедший год загруженность московских улиц снизилась на 23%. Это стало результатом системной работы столичного правительства. Например, введение зон платной парковки, а также развитие общественного транспорта и каршеринга.
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