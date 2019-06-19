19 июня 2019, 22:27
Московские власти проанализировали статистику по ДТП с мотоциклами
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Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщил, что с открытия мотосезона-2019 в начале мая в Москве произошло 173 аварии с участием байкеров. Основные причины – невнимательность автолюбителей и превышение скорости мотоциклистами.
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В ЦОДД подчеркнули, что в летний период автомобилисты должны особенно внимательно относиться к соблюдению правил дорожного движения: пользоваться указателями поворота и соблюдать скоростной режим. И не только из-за появления на дороге мотоциклистов. Сейчас, с началом летних каникул на улицах особенно много детей. С другой стороны, байкеры должны регулярно проверять техническое состояние своих «железных коней» и не пренебрегать мотоэкипировкой.
В мае 2019 года активисты движения «МотоМосква» обратились к столичным властям с просьбой сделать дорожную разметку менее скользкой. Сейчас в столице широко применяется «пластиковая» разметка. На асфальт из пластика наносят не только осевые линии или пешеходные «зебры», но и диагональную «вафельную» разметку на перекрестках. Высота наката местами достигает 10 мм. Все это превращает столичные улицы в настоящие полосы препятствий для мотоциклистов. Во время дождя или после поливальной машины пластик становится скользким. Потеря управления на разметке - причина каждого четвертого бесконтактного ДТП.
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