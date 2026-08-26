Почему важно проверить состояние дворников и шин перед поездкой - советы для автомобилистов

Московских водителей предупредили о рисках осенней непогоды на дорогах

Столичные водители готовятся к наступлению осени. Погода начала портиться, зарядили дожди. Автомобилистам напомнили о безопасности. Проверьте автомобиль перед выездом.

Столичные водители готовятся к наступлению осени. Погода начала портиться, зарядили дожди. Автомобилистам напомнили о безопасности. Проверьте автомобиль перед выездом.

В Москве начался сезон дождей, и городские улицы уже ощутили на себе перемены осенней погоды. Температура воздуха заметно снизилась, а в разных районах мегаполиса периодически идут осадки. В таких условиях автомобилистам приходится быть особенно внимательными, ведь дорожное покрытие становится скользким, а видимость ухудшается, пишет Quto.ru.

Департамент транспорта Москвы обратился к водителям с напоминанием: перед каждой поездкой стоит уделить внимание техническому состоянию автомобиля. Особое внимание рекомендуется уделить работе стеклоочистителей, состоянию шин и уровню жидкости в бачке омывателя. Эти простые проверки могут существенно снизить риск аварийных ситуаций на мокрой дороге.

Осенние дожди приводят к увеличению тормозного пути, а лужи и грязь на проезжей части могут неожиданно повлиять на управление машиной. В таких условиях важно избегать резких маневров, заранее снижать скорость перед пешеходными переходами и не отвлекаться на телефон или другие гаджеты за рулем.

Специалисты отмечают, что даже небольшие неисправности дворников способны привести к ухудшению обзора, особенно в темное время суток или при сильном дожде. Поэтому регулярная проверка и своевременная замена изношенных элементов - залог безопасности не только для самого водителя, но и для других участников движения.

Водителям также советуют соблюдать дистанцию, быть внимательнее к пешеходам и не забывать о правилах дорожного движения. Осень - время, когда на дорогах появляется больше опасных ситуаций, связанных с погодными изменениями. Забота о техническом состоянии автомобиля и ответственное поведение за рулем помогут избежать неприятных последствий.