Кошелек или жизнь: сколько теперь придется отдать за эвакуацию в столице

27 ноября 2025, 10:58
Московских водителей ждут новые цены на эвакуацию и штрафстоянки
Московских водителей ждут новые цены на эвакуацию и штрафстоянки
В столице снова меняют цены. Эвакуация машин станет дороже. Хранение тоже подорожает значительно. Водителям придется платить больше. Узнайте новые тарифы первыми. Скидка все еще действует.
Владельцам автомобилей в Москве стоит приготовиться к новым расходам в наступающем году. С 1 января 2026 года в столице в очередной раз пересмотрят тарифы на принудительную эвакуацию и последующее хранение транспортных средств на специализированных стоянках. Эта новость, как сообщает издание Autonews, затронет большинство категорий водителей, от владельцев мотоциклов до водителей грузовиков.
Наиболее массовый сегмент - легковые автомобили - ожидает заметное подорожание. Так, за перемещение мотоцикла или малолитражки с двигателем мощностью до 80 лошадиных сил придется заплатить уже 8 500 рублей вместо нынешних 7 600. Для самой популярной категории машин, оснащенных моторами от 80 до 250 л.с., цена услуги вырастет с 11 400 до 12 450 рублей. Приятной новостью для владельцев очень мощных авто станет то, что тарифы на эвакуацию их «железных коней» пока решили не трогать.
Не обошли стороной и тяжелую технику. Перемещение грузовиков массой свыше 4 тонн, а также негабаритных транспортных средств, теперь обойдется в 71 100 рублей. Ранее эта сумма составляла 67 700 рублей. В столичном департаменте транспорта, объявившем об изменениях, не стали подробно комментировать причины такого решения. Однако отметили, что даже новые тарифы не покрывают всех фактических затрат города на проведение эвакуационных мероприятий.
Подорожает не только сама эвакуация, но и пребывание автомобиля на штрафстоянке. Если раньше минимальная суточная плата (после первых бесплатных 24 часов) составляла 1210 рублей, то с нового года она будет начинаться от 1360 рублей. Максимальная планка за сутки хранения поднимется до 3040 рублей, в зависимости от категории транспортного средства.
Впрочем, для водителей оставили возможность немного сэкономить. Сохраняется действующая скидка в размере 25% на оплату перемещения и хранения. Чтобы ей воспользоваться, необходимо погасить задолженность до того, как вы заберете автомобиль со спецстоянки. Это правило продолжит действовать и после 1 января. Стоит напомнить, что предыдущее повышение цен на эвакуацию в Москве произошло совсем недавно - в июне 2025 года, одновременно с ростом стоимости проезда по Московскому скоростному диаметру.
Похожие материалы
-
27.11.2025, 19:53
Водитель DoorDash уснул на светофоре, а заказ клиенту доставила полиция
В Кап-Корале полицейский неожиданно стал курьером. Заказ DoorDash доставил не водитель, а сотрудник полиции. Причина — водитель уснул прямо на светофоре. История получила неожиданный поворот и вызвала бурю эмоций у местных жителей. Что произошло на самом деле — читайте далее.Читать далее
-
27.11.2025, 18:08
Почему заедает рычаг переключения передач и как это быстро исправить
Рычаг коробки передач может заедать по разным причинам. Иногда виновата грязная или старая жидкость, иногда проблема в механизме. Не всегда нужна замена коробки — часто все решается простой профилактикой. Проверьте несколько моментов, прежде чем ехать в сервис. Некоторые неисправности можно устранить самостоятельно.Читать далее
-
27.11.2025, 15:08
ИИ создал ролик для Viatti Nordico 2: семейное путешествие вместо банальных клише
Новая реклама зимних шин Viatti Nordico 2 удивила подходом. Видео полностью создано искусственным интеллектом. Креативщики отказались от привычных образов. Какую идею выбрали и почему? Подробности в материале.Читать далее
-
27.11.2025, 14:52
Названы самые «опасные» для водителей регионы России по числу ДТП
Страховые компании обновили статистику. Они назвали самые аварийные регионы. Где водителям стоит быть осторожнее? Данные могут вас сильно удивить. Узнайте, попала ли ваша область в список. Риск попасть в аварию очень высок.Читать далее
-
27.11.2025, 14:29
Новая схема обмана на авторынке лишает покупателей и денег и машин
На вторичном рынке новый вид обмана. Покупатели рискуют потерять автомобиль. Вернуть свои деньги почти невозможно. Юристы дали важные советы. Узнайте, как не стать жертвой.Читать далее
-
27.11.2025, 14:14
Уступил дорогу скорой и остался без прав: реальная угроза для водителей
Водители рискуют своим удостоверением. Это происходит при пропуске спецтранспорта. Даже благородный порыв может навредить. Автоюристы объяснили все тонкости. Узнайте, как избежать серьезных проблем.Читать далее
-
27.11.2025, 13:55
Подмосковный водитель поплатился правами за номера без триколора
Обычная остановка на дороге стала роковой. Инспекторы заметили странные госномера. Экспертиза подтвердила их худшие опасения. Водитель на полгода остался без прав. Узнайте, какие детали привели к наказанию.Читать далее
-
27.11.2025, 13:09
30 вариантов из Китая которые можно привезти по льготному утильсбору с 1 декабря
Новые правила утильсбора скоро вступят в силу. Какие машины можно будет привезти выгодно? Эксперты составили подробный список доступных моделей. В нем есть много неожиданных вариантов. Узнайте, что можно купить вместо привычных авто.Читать далее
-
27.11.2025, 12:39
Погоня на 230 км в час: трагедия с игроком Dallas Cowboys потрясла Техас
В Техасе произошла трагедия с известным спортсменом. Погоня на бешеных скоростях закончилась неожиданно. Полиция раскрыла детали происшествия. Семья и клуб в шоке от случившегося.Читать далее
-
27.11.2025, 11:34
Водители без прав стали новой угрозой на дорогах России в 2025 году
Статистика аварийности снова удивляет. На дорогах появились новые риски. Водители стали чаще нарушать правила. Увеличилось число серьезных происшествий. Разбираемся в главных причинах трагедий.Читать далее
