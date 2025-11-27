Кошелек или жизнь: сколько теперь придется отдать за эвакуацию в столице

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

27 ноября 2025, 10:58

Московских водителей ждут новые цены на эвакуацию и штрафстоянки

Владельцам автомобилей в Москве стоит приготовиться к новым расходам в наступающем году. С 1 января 2026 года в столице в очередной раз пересмотрят тарифы на принудительную эвакуацию и последующее хранение транспортных средств на специализированных стоянках. Эта новость, как сообщает издание Autonews, затронет большинство категорий водителей, от владельцев мотоциклов до водителей грузовиков.

Наиболее массовый сегмент - легковые автомобили - ожидает заметное подорожание. Так, за перемещение мотоцикла или малолитражки с двигателем мощностью до 80 лошадиных сил придется заплатить уже 8 500 рублей вместо нынешних 7 600. Для самой популярной категории машин, оснащенных моторами от 80 до 250 л.с., цена услуги вырастет с 11 400 до 12 450 рублей. Приятной новостью для владельцев очень мощных авто станет то, что тарифы на эвакуацию их «железных коней» пока решили не трогать.

Не обошли стороной и тяжелую технику. Перемещение грузовиков массой свыше 4 тонн, а также негабаритных транспортных средств, теперь обойдется в 71 100 рублей. Ранее эта сумма составляла 67 700 рублей. В столичном департаменте транспорта, объявившем об изменениях, не стали подробно комментировать причины такого решения. Однако отметили, что даже новые тарифы не покрывают всех фактических затрат города на проведение эвакуационных мероприятий.

Подорожает не только сама эвакуация, но и пребывание автомобиля на штрафстоянке. Если раньше минимальная суточная плата (после первых бесплатных 24 часов) составляла 1210 рублей, то с нового года она будет начинаться от 1360 рублей. Максимальная планка за сутки хранения поднимется до 3040 рублей, в зависимости от категории транспортного средства.

Впрочем, для водителей оставили возможность немного сэкономить. Сохраняется действующая скидка в размере 25% на оплату перемещения и хранения. Чтобы ей воспользоваться, необходимо погасить задолженность до того, как вы заберете автомобиль со спецстоянки. Это правило продолжит действовать и после 1 января. Стоит напомнить, что предыдущее повышение цен на эвакуацию в Москве произошло совсем недавно - в июне 2025 года, одновременно с ростом стоимости проезда по Московскому скоростному диаметру.

