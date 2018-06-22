22 июня 2018, 15:57

Московский каршеринг пополнят 3 000 машин

Сервис поминутной аренды автомобилей «Делимобиль» заключил соглашение на покупку 3 000 седанов Volkswagen Polo. Все эти новые машины пополнят московский автопарк федерального каршеринг-сервиса.
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Первая партия из 200 автомобилей появится на улицах Москвы в июне. В мобильном приложении «Делимобиля» уже можно забронировать некоторые из них. Остальные машины равными частями будут введены в эксплуатацию к декабрю 2018 года. Сумма сделки не разглашается. Цена Volkswagen Polo в базовой комплектации составляет около 700 тысяч рублей. Эксперты оценивают сделку с учетом скидки в сумму порядка 1,7 – 1,9 млрд рублей.

Представители «Делимобиля» заявляют, что контракт станет крупнейшим в истории отечественного каршеринга. Благодаря ему суммарная численность автопарка «Делимобиля» в столице превысит 6 000 машин. А сама компания займет лидирующие позиции на рынке отечественного каршеринга. Ближайшими конкурентами «Делимобиля» являются каршеринг-сервисы BelkaCar (2 300 автомобилей), Яндекс.Драйв (2 000 автомобилей) и YouDrive (1 200 машин в собственном парке и еще столько же в партнерских сервисах).

Новости VW, Фольксваген Поло Седан
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Volkswagen Polo
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suomi
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Bazil, мало того, что они не желают снижать стоимость (хотя будем честны, за последние два года цены немного упали) , так и машины сейчас делают "одноразовыми". Вспомните ауди 100 сигару, ауди 80 бочка, мерс 190 и т.д. с двигателями миллионниками, с крепкими кузовами. А что сейчас? Концернам не выгодно ...
Андрюха
Изображения обновленного Volkswagen Polo попали в Интернет
Поло седан 2012 год пробег 62 тыс км , кроме фильтров и передних колодок все родное , все работает все крутится .Нет ни каких претензий к машине.
suomi
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Московский каршеринг пополнят 3 000 машин
{{material_123615}}Первая партия из 200 автомобилей появится на улицах Москвы в июне. В мобильном приложении «Делимобиля» уже можно забронировать некоторые из них. Остальные машины равными частями будут введены в эксплуатацию к декабрю 2018 года. Сумма сделки не разглашается. Цена Volkswagen Polo в базовой комплектации составляет около 700 тысяч рублей. Эксперты оценивают сделку с учетом скидки в сумму порядка 1,7 – 1,9 млрд рублей.Представители «Делимобиля» заявляют, что контракт станет крупнейшим в истории отечественного каршеринга. Благодаря ему суммарная численность автопарка «Делимобиля» в столице превысит 6 000 машин. А сама компания займет лидирующие позиции на рынке отечественного каршеринга. Ближайшими конкурентами «Делимобиля» являются каршеринг-сервисы BelkaCar (2 300 автомобилей), Яндекс.Драйв (2 000 автомобилей) и YouDrive (1 200 машин в собственном парке и еще столько же в партнерских сервисах).
2018-06-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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