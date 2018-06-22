22 июня 2018, 15:57
Московский каршеринг пополнят 3 000 машин
Сервис поминутной аренды автомобилей «Делимобиль» заключил соглашение на покупку 3 000 седанов Volkswagen Polo. Все эти новые машины пополнят московский автопарк федерального каршеринг-сервиса.
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Представители «Делимобиля» заявляют, что контракт станет крупнейшим в истории отечественного каршеринга. Благодаря ему суммарная численность автопарка «Делимобиля» в столице превысит 6 000 машин. А сама компания займет лидирующие позиции на рынке отечественного каршеринга. Ближайшими конкурентами «Делимобиля» являются каршеринг-сервисы BelkaCar (2 300 автомобилей), Яндекс.Драйв (2 000 автомобилей) и YouDrive (1 200 машин в собственном парке и еще столько же в партнерских сервисах).
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
| Кому: игорь Возможно клапан ЕГР не открывается до конца
Bazil, мало того, что они не желают снижать стоимость (хотя будем честны, за последние два года цены немного упали) , так и машины сейчас делают "одноразовыми". Вспомните ауди 100 сигару, ауди 80 бочка, мерс 190 и т.д. с двигателями миллионниками, с крепкими кузовами. А что сейчас? Концернам не выгодно ...
Поло седан 2012 год пробег 62 тыс км , кроме фильтров и передних колодок все родное , все работает все крутится .Нет ни каких претензий к машине.
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