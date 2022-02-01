Московский таксист сорвался, оплевал пассажирку и высадил ее из машины из-за крема для рук
Видео: Москва-24
По словам пострадавшей Насти, она вызвала такси «Ситимобил». Когда девушка села в машину, то нанесла на руки крем, что очень не понравилось водителю. Он демонстративно открыл окна, хотя довольно холодная погода не очень располагала к такому проветриванию, о чем Настя и напомнила мужчине.
Когда Анастасия попросила водителя прикрыть окна, он начал оскорблять ее и говорить, чтобы она вызывала такси классом выше. В конце поездки водитель приказал пассажирке выметаться из машины, а затем чуть не наехал на нее и плюнул ей вслед.
После полученного стресса пассажирка обратилась в онлайн-сервис «Ситимобил», где, по ее словам, водителя пообещали отстранить от работы. Однако, позже выяснилось, что мужчина работает не на них, а через перевозчика ООО «Фор-Мула». Тем не менее в «Ситимобил» сообщили, что таксиста заблокировали в системе навсегда. Пострадавшая написала заявление в прокуратуру.
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