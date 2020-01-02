2 января 2020, 17:43
Московский транспорт переведут на электричество
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К 2028 году электробусы станут основным видом наземного транспорта в Москве. Сейчас в парке Мосгортранса работают 300 электробусов. В 2020 году планируется закупить еще столько же.
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Сейчас в столице 300 электробусов обслуживают 18 маршрутов. Каждый день ими пользуются 160 тысяч человек. За это время электробусы уже перевезли более 22 млн пассажиров. В 2020 году парк электробусов Мосгортранса увеличится вдвое. Власти планируют закупить еще 300 единиц. В течение ближайших 7 – 8 лет электробусы должны стать основным видом наземного общественного транспорта в Москве.
Пассажиропоток в столице растет. По оценкам мэрии, за последние годы количество пассажиров из пригородов увеличилось с 300 млн до 600 млн пассажиров в год. Другими словами, каждый день в город перемещается не один, а два миллиона человек. При этом за тот же период загруженность улиц сократилась на 20%. Люди постепенно пересаживаются с легковых автомобилей на общественный транспорт. Развивая каршеринг и электротранспорт, Москва стремится войти в число самых передовых мировых столиц.
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