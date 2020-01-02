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2 января 2020, 17:43

Московский транспорт переведут на электричество

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К 2028 году электробусы станут основным видом наземного транспорта в Москве. Сейчас в парке Мосгортранса работают 300 электробусов. В 2020 году планируется закупить еще столько же.
Московский транспорт переведут на электричество

 

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Московские власти планомерно развивают общественный транспорт. С учетом возрастающего с каждым годом пассажиропотока загруженность столичных улиц постепенно сокращается. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в интервью телеканалу НТВ о ближайших перспективах в транспортной сфере.

Сейчас в столице 300 электробусов обслуживают 18 маршрутов. Каждый день ими пользуются 160 тысяч человек. За это время электробусы уже перевезли более 22 млн пассажиров. В 2020 году парк электробусов Мосгортранса увеличится вдвое. Власти планируют закупить еще 300 единиц. В течение ближайших 7 – 8 лет электробусы должны стать основным видом наземного общественного транспорта в Москве.

Пассажиропоток в столице растет. По оценкам мэрии, за последние годы количество пассажиров из пригородов увеличилось с 300 млн до 600 млн пассажиров в год. Другими словами, каждый день в город перемещается не один, а два миллиона человек. При этом за тот же период загруженность улиц сократилась на 20%. Люди постепенно пересаживаются с легковых автомобилей на общественный транспорт. Развивая каршеринг и электротранспорт, Москва стремится войти в число самых передовых мировых столиц. 

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Комментарии
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Отзывы по теме
Как проверить, заменили масло в сервисе или нет?
У меня тоже такое было. Меняли на 1 ТО масло, но при сдаче в щупе масло коричный был, я сказал что есть сомнение о том что меняли масло.показали видео, но там тоже не видно что сливает, и наливает новую маслу. Потом читал что масло бывает и коричный.
Усон(Семен)
Автомир KIA СПб | отзывы
Среди дороги встал как вкопанный. Отбуксировали меня в сервис при салоне, где я покупал Спортейдж, там сделали диагностику, выявили, что лопнул патрубок антифриза. Причин такой поломки не выявили, хотя это важно на мой взгляд. Ну ладно. Патрубков в салоне не было, я купил его и антифриз в автомагазине ...
Левон
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Машина была на гарантии, собственно, двух лет еще нет, как заглохла посреди дороги. Приехал в сервис на эвакуаторе, но в тот день ничего не было сделано, уже был вечер. На следующий день сделали диагностику, определили проблему, назначили двухнедельный срок для ожидания запчасти. Машина, как вы понимаете ...
Lavr
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Московский транспорт переведут на электричество
{{material_128093}}Московские власти планомерно развивают общественный транспорт. С учетом возрастающего с каждым годом пассажиропотока загруженность столичных улиц постепенно сокращается. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в интервью телеканалу НТВ о ближайших перспективах в транспортной сфере.Сейчас в столице 300 электробусов обслуживают 18 маршрутов. Каждый день ими пользуются 160 тысяч человек. За это время электробусы уже перевезли более 22 млн пассажиров. В 2020 году парк электробусов Мосгортранса увеличится вдвое. Власти планируют закупить еще 300 единиц. В течение ближайших 7 – 8 лет электробусы должны стать основным видом наземного общественного транспорта в Москве.Пассажиропоток в столице растет. По оценкам мэрии, за последние годы количество пассажиров из пригородов увеличилось с 300 млн до 600 млн пассажиров в год. Другими словами, каждый день в город перемещается не один, а два миллиона человек. При этом за тот же период загруженность улиц сократилась на 20%. Люди постепенно пересаживаются с легковых автомобилей на общественный транспорт. Развивая каршеринг и электротранспорт, Москва стремится войти в число самых передовых мировых столиц. 
2020-01-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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