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17 декабря 2019, 13:20

Московский завод Renault уходит на каникулы

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Завод Renault в Москве завтра остановит конвейер, а его сотрудники отправятся в коллективный отпуск до конца года. В это время на предприятии проведут модернизацию и установят новое оборудование.
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Московский завод Renault останавливает производство с 18 декабря по 31 декабря 2019 года, сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу французской марки. На время коллективного отпуска на автозаводе обещают внедрить новые технические улучшения, например, установить новый беговой стенд.

Одновременно в пресс-службе Renault подчеркнули, что приостановка конвейера на время отпуска заранее учитывается при планировании объемов производства, формировании склада готовой продукции и запчастей, а также в логистическом процессе. У дилеров не будет недостатка в автомобилях и комплектующих ни в период коллективного отпуска, ни во время последующих за ним новогодних праздников.

Сейчас на московском заводе Renault выпускают четыре кроссовера: Renault Duster и соплатформенный Nissan Terrano, Renault Kaptur и новинку сезона – купе-кроссовер Renault Arkana, в разработке которого принимали участие преимущественно российские специалисты. Завод в Москве впервые стал «материнским заводом» для новой глобальной модели Renault.

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Форум Renault Premium
Бє помилку зупинка робочого цеху!! Що робити хто знає
Антон
Форум Renault Magnum
Цитата:| Кому: Игорь Это четырехконтурный кран ребятя такую ошибку выдаёт дангер
Жека
Форум Renault Logan
Здорово мужики подскажите как открыть пасажирскую дверь рено когда не одна ручка не работает, а снять обшивку при закрытой двери проблемотично
Алексей
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Московский завод Renault уходит на каникулы
{{material_128138}}Московский завод Renault останавливает производство с 18 декабря по 31 декабря 2019 года, сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу французской марки. На время коллективного отпуска на автозаводе обещают внедрить новые технические улучшения, например, установить новый беговой стенд.Одновременно в пресс-службе Renault подчеркнули, что приостановка конвейера на время отпуска заранее учитывается при планировании объемов производства, формировании склада готовой продукции и запчастей, а также в логистическом процессе. У дилеров не будет недостатка в автомобилях и комплектующих ни в период коллективного отпуска, ни во время последующих за ним новогодних праздников.Сейчас на московском заводе Renault выпускают четыре кроссовера: Renault Duster и соплатформенный Nissan Terrano, Renault Kaptur и новинку сезона – купе-кроссовер Renault Arkana, в разработке которого принимали участие преимущественно российские специалисты. Завод в Москве впервые стал «материнским заводом» для новой глобальной модели Renault.
2019-12-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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