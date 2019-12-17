17 декабря 2019, 13:20
Московский завод Renault уходит на каникулы
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Завод Renault в Москве завтра остановит конвейер, а его сотрудники отправятся в коллективный отпуск до конца года. В это время на предприятии проведут модернизацию и установят новое оборудование.
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Одновременно в пресс-службе Renault подчеркнули, что приостановка конвейера на время отпуска заранее учитывается при планировании объемов производства, формировании склада готовой продукции и запчастей, а также в логистическом процессе. У дилеров не будет недостатка в автомобилях и комплектующих ни в период коллективного отпуска, ни во время последующих за ним новогодних праздников.
Сейчас на московском заводе Renault выпускают четыре кроссовера: Renault Duster и соплатформенный Nissan Terrano, Renault Kaptur и новинку сезона – купе-кроссовер Renault Arkana, в разработке которого принимали участие преимущественно российские специалисты. Завод в Москве впервые стал «материнским заводом» для новой глобальной модели Renault.
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Режем ладожский лед «когтями» полноприводных Renault
27.02.2019, 00:38
Тест-драйв Renault Logan/Sandero Stepway: с обвесом и вариатором
23.12.2018, 21:00
Ретро-тест Renault 19: Сахарой опыленный
19.07.2018, 00:03
Пытаемся уйти от заноса за рулем Renault Duster/Kaptur
03.03.2018, 21:44
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