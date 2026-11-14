Серийный Lada Azimut стал главной звездой «Московского автошоу-2026»: что еще показали

На «Московском автошоу 2026» серийная Lada Azimut собрала посетителей, хотя ее цену на выставке не назвали. Вездеходов и тюнинга оказалось много, ретроавтомобилей и крупных брендов было мало. Что еще привлекло гостей?

На «Московском автошоу 2026» серийная Lada Azimut собрала посетителей, хотя ее цену на выставке не назвали. Вездеходов и тюнинга оказалось много, ретроавтомобилей и крупных брендов было мало. Что еще привлекло гостей?

У Lada Azimut гости открывали капот и багажник, изучали салон и пробовали освоить мультимедийную систему. Серийная версия кроссовера АвтоВАЗа стала одним из главных магнитов выставки, сообщает Autonews. Машиной интересовались и те, кто рассматривает ее как будущую покупку. На «Московском автошоу-2026» показали производственную версию модели, серийный выпуск которой начался 25 сентября на главном конвейере в Тольятти.

Azimut построен на глубоко модернизированной платформе LADA Vesta. Для него разработали около 1000 оригинальных компонентов. АвтоВАЗ позиционирует новинку как флагманский кроссовер LADA. В стартовой конфигурации у автомобиля передний привод. Компания заявляла, что самостоятельно прошла весь путь разработки: от идеи и компоновки до дизайна, инженерной проработки, производства и настройки систем и ходовых характеристик.

Практический вопрос остался без ответа: менеджер рядом с автомобилем не назвал цену, а компания пока не раскрыла стоимость Azimut. Продажи планировались на начало декабря 2026 года. В публикациях также называли дату 1 декабря и запуск трех комплектаций.

На старте продаж Azimut предложат с атмосферными бензиновыми двигателями объемом 1,6 л мощностью 120 л. с. и 1,8 л мощностью 132 л. с. Для базовой версии заявлена шестиступенчатая механическая коробка. 1,8-литровый мотор будет сочетаться с вариатором; также упоминалась версия с механикой. Разгон до 100 км/ч занимает 12,7 секунды у модификации 1.6 с МКПП и 12,4 секунды у версии 1.8 с вариатором. Длина кроссовера составляет 4416 мм, ширина - 1838 мм, высота - 1607 мм, колесная база - 2675 мм. Дорожный просвет достигает 208 мм, объем багажника - 508 л. Среди заявленного оснащения: панорамная крыша с люком, двухзонный климат-контроль, электроприводы водительского кресла и двери багажника, электрический стояночный тормоз и камеры кругового обзора.

По соседству показывали гоночную Lada Iskra TMS. Яркий салатовый кузов и агрессивный обвес привлекали детей: они обходили машину и заглядывали в салон через защитную сетку. Взрослые чаще задерживались у кроссовера. На выставочных автомобилях Azimut также заметили три дополнительных электронных ассистента. Серийную комплектацию модели представляли рядом с гоночной премьерой LADA.

Доступные модели также собирали публику. Changan Q05 и лифтбек Nevo 06 посетители рассматривали, просились в салон и спрашивали о покупке. Для покупателей важны и цифровые функции. Эту тему затрагивали в разборе мастер-аккаунтов Li Auto.

В выставке участвовал дилер «Пежо Ситроен Рус» с тремя минивэнами: двумя грузовыми и одним пассажирским. Большого интереса они не вызвали. Посетители в основном смотрели ценники. Менеджер поясняла, что машины привозят из ОАЭ, Европы, Турции и других регионов.

Ретроэкспозиция в этот раз была скромнее. Годом ранее здесь показывали DeLorean из фильма «Назад в будущее» и Peugeot из «Такси». Еще одним заметным экспонатом был хот-род из российской короткометражки. На нынешней выставке сопоставимых проектов почти не нашлось. Внимание привлек доработанный Tesla Cybertruck популярного блогера Булкина.

Среди старых машин запомнились Maserati 3500 и Mercedes-Benz 280S. Годом ранее экспозиция включала советский ЗИС и британский Jaguar. Выбор ретроавтомобилей тогда был заметно шире.

Зато вездеходы заняли едва ли не половину выставочного места. Много места отвели и тюнинговым стендам: там показывали диски и подвески, плюс дополнительное внедорожное оснащение. У этих экспозиций была своя аудитория, но у отдельных автомобилей, например Lada Azimut и RAM, собиралось больше посетителей.

На выставке не хватало крупных автомобильных брендов, официально представленных в России. Для производителей она могла бы стать возможностью напрямую поговорить с покупателями. Гости, при этом, могли бы сравнить модели и задать вопросы представителям марок.