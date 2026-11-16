Москва закупит 34,3 млн литров топлива за 2,78 млрд рублей: по какой цене посчитали литр

Для столичного автопарка готовят масштабную закупку. Требования затронут географию заправок и обслуживание машин. В контракте предусмотрены цифровой контроль и строгие нормативы. Подробности определят условия работы поставщика.

Для столичного автопарка готовят масштабную закупку. Требования затронут географию заправок и обслуживание машин. В контракте предусмотрены цифровой контроль и строгие нормативы. Подробности определят условия работы поставщика.

Для городского транспорта в Московской области заправки должны располагаться не далее 20 км от мест базирования машин. Это одно из условий электронного аукциона по Федеральному закону № 44-ФЗ на централизованную поставку горючего по смарт-картам для Комплекса городского хозяйства Москвы. Торги проводят на площадке АО «Единая электронная торговая площадка», выяснил Abn.agency.

На первый квартал 2027 года заказчик рассчитывает приобрести 34 282 666 литров топлива, почти 34,3 млн литров. Начальная максимальная цена контракта составляет 2 776 697 586,29 рубля. Основная доля приходится на дизель: 29 855 275 литров, или около 87,1% объема. Бензина с октановым числом более 92, но не более 95 предусмотрено 3 525 241 литр, а с октановым числом более 95, но не более 98 - 902 150 литров. Расчетная средняя стоимость литра по совокупному объему составляет около 81 рубля; цена топлива различается по позициям. Поставки пройдут с 1 января по 31 марта 2027 года.

В Москве поставщик должен гарантировать работу сети АЗС в разных округах. В Северо-Восточном округе требуется не менее 12 станций, в Западном - 11, в Юго-Западном - 10. Заправки должны принимать и крупногабаритный транспорт длиной до 18 метров. Для топлива установлен экологический класс не ниже К5.

Контракт предусматривает электронный контроль расхода. Топливные карты необходимо передать заказчику в течение семи рабочих дней после заключения договора. Через личный кабинет можно будет устанавливать суточные и месячные лимиты, проверять операции на АЗС и блокировать карты. На станциях должно работать видеонаблюдение, фиксирующее отпуск топлива конкретному транспорту.