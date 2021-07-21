Москва готовится к апокалипсису в такси
Председатель Координационного совета профсоюза «Таксист» Андрей Попков в интервью «Эху Москвы» рассказал, что опасается коллапса с 1 августа на рынке такси в Москве и области. Проблемы могут возникнуть из-за новой системы идентификации водителей.
«Система не до конца корректно работает, многие перевозчики не могут там зарегистрироваться и боятся, что с 1 августа начнут штрафовать и начнется коллапс. Кто-то не сможет работать из-за этого, будет не хватать автомобилей. Мы не против идентификации, но, если эта система не работает, то возникают вопросы. Вы сначала ее сделайте, обкатайте, а потом уже навязывайте всем. Нет ни одного подзаконного акта, что с этой системой можно работать, здесь тоже вопросы к департаменту транспорта, чем регулируется это изобретение? Оно не регулируется ничем. Главный вопрос: что водитель будет зарабатывать, если сократят ему время до 8 часов? <...> Система не готова, нужно либо, чтобы они перенесли сроки запуска с 1 августа на осень, что они, конечно, не будут делать, либо чтобы не штрафовали за нарушения 2-3 месяца, потому что не все люди идентифицировались, не со всеми работает эта программа корректно», — сказал Попков.
Новая система идентификации создана, чтобы не допускать переработок среди таксистов, а также чтобы они регулярно проходили медосмотр, оплачивали штрафы и оформляли все необходимые документы. Если водитель не пройдет идентификацию, он не будет допущен к работе в столичном регионе.
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