68 миллионов рублей: за сколько застраховали самый дорогой автомобиль страны

Москва лидирует по страхованию самых дорогих авто: какие модели в топе 2026 года

Кроссоверы и внедорожники вытесняют люксовые седаны с верхних позиций по стоимости страховки. В топ-10 впервые застрахованных по каско машин - только один классический представитель Luxury. Почему премиальные авто все чаще выбирают в столице и что это значит для рынка - объясняем на примерах и свежих данных. Мало кто знает, как изменились предпочтения владельцев дорогих машин в 2026 году.

Рынок страхования дорогих автомобилей в России заметно меняется: теперь на вершине списка по стоимости страховки оказываются не люксовые седаны, а кроссоверы и внедорожники. Это напрямую влияет на выбор покупателей и стратегию страховых компаний, ведь именно такие машины все чаще становятся объектом крупных страховых договоров. Как сообщает Российская Газета, в 2026 году среди самых дорогих впервые застрахованных по каско автомобилей оказался только один классический представитель Luxury - Rolls-Royce Ghost, а также единственный спорткар Ferrari Portofino. Остальные позиции заняли современные внедорожники и кроссоверы, включая отечественный Aurus Komendant.

Самым дорогим автомобилем, впервые застрахованным по каско за первые пять месяцев года, стал Ferrari Purosangue, принадлежащий жительнице Москвы. Страховая сумма по этому договору составила внушительные 68 миллионов рублей. В десятку также вошли два Lamborghini Urus, Mercedes-Benz AMG G, Mercedes-Benz G-Klasse, Land Rover Range Rover и Porsche Cayenne Coupe. Примечательно, что семь из десяти этих премиальных авто зарегистрированы в столичном регионе, а остальные - у владельцев из Владивостока, Нижнего Новгорода и Самары.

Интересно, что только один из страхователей решил воспользоваться безусловной франшизой в 100 тысяч рублей, чтобы снизить стоимость полиса. По словам куратора направления каско Росгосстраха Дмитрия Кузнецова, доля премиальных и люксовых автомобилей в портфеле компании продолжает расти, несмотря на экономические сложности последних лет и отсутствие официальных поставок. Судя по статистике российского авторынка, эта тенденция сохраняется и в 2026 году.

Свежие данные агентства «Автостат» подтверждают: апрель стал рекордным месяцем по продажам автомобилей сегмента Luxury с конца 2021 года. За первые четыре месяца 2026 года продажи люксовых машин выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В пятерке лидеров апреля - Rolls-Royce Cullinan, Lamborghini Urus, Bentley Continental GT, Bentley Bentayga и Rolls-Royce Spectre. В премиальном сегменте также отмечается рост: в апреле 2026 года продажи увеличились на 13% по сравнению с прошлым годом, а среди лидеров - Voyah, BMW и Exeed.

Дмитрий Кузнецов отмечает, что динамика страхования люксовых авто в компании практически совпадает с трендами авторынка: в портфеле Росгосстраха уже представлены все ключевые модели этого сегмента. Владельцы машин стоимостью в десятки миллионов рублей редко экономят на страховке, ведь даже замена одной детали может обойтись дороже самого полиса.

Для понимания масштабов: страховые суммы по каско для премиальных внедорожников и кроссоверов в 2026 году часто превышают 30-40 миллионов рублей, а для эксклюзивных спорткаров - доходят до 70 миллионов. Это создает дополнительную нагрузку на страховые компании, но и формирует новый стандарт обслуживания для владельцев дорогих авто. Важно учитывать, что даже при отсутствии официальных дилеров и сложностях с поставками запчастей, спрос на страхование в сегменте Luxury и Premium не снижается. Это может указывать на устойчивый интерес к дорогим автомобилям и готовность их владельцев инвестировать в безопасность и сервис.