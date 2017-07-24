24 июля 2017, 09:04
Москва перейдет на электрический общественный транспорт
Столичные власти приняли решение закупать автобусы исключительно с электрическими силовыми установками. Правда, переход на экологичный вид транспорта будет осуществляться не раньше, чем через 3 года.
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Мегаполис Гуанчжоу обещает к 2020 году заменить традиционный городской транспорт электроавтобусами. Ожидается ...Читать далее
Планируется, что автобусы с двигателями внутреннего сгорания будут заменены на общественный транспорт с электрическими моторами уже к 2020 году. В этом году в мегаполисе испытывают финский электробус Linkker с запасом пробега 50 км. Автобус до 77 пассажиров может подзарядиться всего за 4–10 минут во время остановок на рейсе.
Между тем, мегаполис Гуанчжоу обещает к 2020 году заменить традиционный городской транспорт электроавтобусами. Ожидается, что к тому времени в городе появится 120 000 электрозаправок. А вот о развитии инфраструктуры для электрокаров в нашей стране пока ничего не сообщается.
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Надежда на молодых: какие программы спасут рынок?
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Как экономить топливо, не отказываясь от ежедневных передвижений?
17.07.2017, 18:20
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