24 июля 2017, 09:04

Москва перейдет на электрический общественный транспорт

Столичные власти приняли решение закупать автобусы исключительно с электрическими силовыми установками. Правда, переход на экологичный вид транспорта будет осуществляться не раньше, чем через 3 года.
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Мегаполис Гуанчжоу обещает к 2020 году заменить традиционный городской транспорт электроавтобусами. Ожидается ...
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Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин, Москва откажется от автобусов на моторном топливе, поэтому экология города сильно выиграет. Осенью столица готовится провести конкурс на первую закупку электрических автобусов.

Планируется, что автобусы с двигателями внутреннего сгорания будут заменены на общественный транспорт с электрическими моторами уже к 2020 году. В этом году в мегаполисе испытывают финский электробус Linkker с запасом пробега 50 км. Автобус до 77 пассажиров может подзарядиться всего за 4–10 минут во время остановок на рейсе.

Между тем, мегаполис Гуанчжоу обещает к 2020 году заменить традиционный городской транспорт электроавтобусами. Ожидается, что к тому времени в городе появится 120 000 электрозаправок. А вот о развитии инфраструктуры для электрокаров в нашей стране пока ничего не сообщается.

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Эксплуатирую Солано в такси, пробег 195000, покупал в 2014 году. В бензине не прихотлив, управляемость на высоте, в любые морозы заводится, автоподогрев мне в помощь! Сил хватает и погонять и полный салон людей возить! За срок службы, по ходовой, поменял задний правый ступичный, пружины, стойки до сих ...
Рашид Муродян
Как экономить топливо, не отказываясь от ежедневных передвижений?
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Андрей Гладких
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Москва перейдет на электрический общественный транспорт
{{material_119446}}Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин, Москва откажется от автобусов на моторном топливе, поэтому экология города сильно выиграет. Осенью столица готовится провести конкурс на первую закупку электрических автобусов.Планируется, что автобусы с двигателями внутреннего сгорания будут заменены на общественный транспорт с электрическими моторами уже к 2020 году. В этом году в мегаполисе испытывают финский электробус Linkker с запасом пробега 50 км. Автобус до 77 пассажиров может подзарядиться всего за 4–10 минут во время остановок на рейсе. Между тем, мегаполис Гуанчжоу обещает к 2020 году заменить традиционный городской транспорт электроавтобусами. Ожидается, что к тому времени в городе появится 120 000 электрозаправок. А вот о развитии инфраструктуры для электрокаров в нашей стране пока ничего не сообщается.
2017-07-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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