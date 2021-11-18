Москва рухнет в «барическую пропасть»: синоптики предупреждают о приближении мощнейшего за последние 73 года снегопада
Как рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, атмосферное давление в Москве рухнет в «барическую пропасть» до рекордных 716 мм ртутного столба. Ожидается до 16 мм осадков в виде дождя, а затем и снега. Это приведет к формированию довольно тяжелого снежного покрова высотой до 7 см и плотностью до 170 кг на куб.метр, что повлечет чрезмерную нагрузку на кровли и стропильные конструкции. С этого массивного снегопада в Москве начнется формирование устойчивого снежного покрова, который, по всей видимости, продержится до весны.
Такие интенсивные осадки в это время года наблюдаются в регионе крайне редко. В 1954 году метеорологи зафиксировали 13,9 мм выпавших за сутки осадков, в 2004 году – 15,2 мм и в 2010 – 10,5 мм. В ночь на воскресенье подморозит, на дорогах ожидается сильная гололедица.
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