Реальный отзыв о Москвич 3: как автомобиль проявил себя в повседневной жизни и что стоит знать будущим владельцам

Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

9 февраля 2026, 05:45

Владелец Москвич 3 из Ижевска делится личными впечатлениями о динамике, комфорте и оснащении автомобиля. В материале - детали технического обслуживания, доработки и особенности эксплуатации, которые могут быть полезны тем, кто рассматривает покупку этой модели.

Несмотря на ограниченный выбор на рынке, «Москвич 3» сохраняет интерес у автолюбителей. Владелец из Ижевска поделился опытом эксплуатации, отметив ряд особенностей, которые могут быть важны, в том числе, для покупателей с ограниченными возможностями.

С первых дней эксплуатации автомобиль приятно удивил динамикой. Мощности двигателя хватает для уверенного движения как в городе, так и на трассе. По словам владельца, расход топлива оказался ниже, чем ожидалось, особенно в сравнении с Лада Ларгус. При этом «Москвич 3» выигрывает по мощности: 150 л.с. против 106 у Ларгуса. Однако, несмотря на достойную тягу, владелец отмечает, что связка двигателя и вариатора требует доработки - есть ощущение, что потенциал машины раскрыт не полностью, и прошивка могла бы быть более надежной.

Подвеска «Москвич 3» оказалась достаточно энергоемкой и не слишком жесткой, что очевидно сказывается на комфорте при езде по дорогам. Багажник, несмотря на компактные размеры кузова, оказался вместительным: после складывания задних сидений в салоне легко помещаются крупные грузы - от мешков-картошек до мебели. Это особенно важно для тех, кто привык использовать автомобиль не только для поездок по городу, но и для перевозки вещей.

Особого внимания заслуживает оснащение салона. Большой и четкий экран мультимедийной системы с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay делают поездку комфортной, а дополнительные опции - такие как ночник, USB-розетки и индивидуальный обдув для задних пассажиров - привлекают внимание к деталям. Люк в крыше и продуманная эргономика водительского места также добавили баллы в копилку плюсов. Даже при высоком росте и крупном телосложении водитель может легко принять обычное положение руля, регулировка руля доступна только по вылету, что частично компенсируется регулировкой сиденья по высоте.

Владелец отмечает, что за время эксплуатации были проведены два плановых технических обслуживания: первое - на 2400 км, второе - на 10 000 км. Кроме того, автомобиль подвергся ряду доработок: заменены передние и задние динамики, установлены новые твитеры, активный сабвуфер и процессор-усилитель для улучшения качества звука. Для повышения акустического комфорта выполнена вибро- и шумоизоляция дверей, а в планах - обработка крышки багажника.

Для справки: «Москвич 3» оснащается бензиновым двигателем объемом 1,5 литра мощностью 150 л.с., вариаторной коробкой передачи и передним приводом. Модель выпускается с 2022 года, данный экземпляр был произведен в 2023-м.

Опыт эксплуатации показывает, что «Москвич 3» предлагает современным водителям достойный уровень комфорта, функциональности и технических решений. При этом владелец подчёркивает важность обратной связи и поддержки сообщества автовладельцев для раскрытия полного потенциала автомобиля и поиска оптимальных решений по его доработке.

Упомянутые модели: Москвич 3
Упомянутые марки: Москвич
