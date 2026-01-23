Неожиданные минусы и редкие плюсы — что скрывает популярный кроссовер

23 января 2026, 06:07
Стоит подумать перед покупкой: Москвич 3 глазами владельцев — минусов больше чем плюсов
Владельцы Москвич 3 делятся реальными впечатлениями. Какие проблемы встречаются чаще всего? Почему некоторые недостатки не пугают покупателей? Подробности - в нашем материале. Оцените плюсы и минусы сами.
Покупка нового автомобиля - всегда лотерея, особенно если речь идет о моделях, вокруг которых много споров. Москвич 3, появившийся на рынке не так давно, уже успел собрать армию поклонников и скептиков. За время активных обсуждений в тематических сообществах был выявлен целый список отзывов, которые могут повлиять на решение о покупке.
В этом материале собраны самые частные претензии и неожиданные плюсы, которые отмечают обладатели Москвич 3.
Недостатки, которые не скрывают
Первое, что бросается в глаза – практически полное отсутствие шумоизоляции. В салоне слышно все: от шороха шин до работы двигателя. Для многих это становится неприятным сюрпризом, особенно на трассе. Еще один момент - отсутствие индикации температуры воздуха снаружи (исключение - электрическая версия М3Е). Подумать бы, мелочь, но в современном автомобиле это уже стандарт.
Владельцы часто жалуются на запотевание фар и фонарей. По гарантии их менять не спешат, что вызывает недовольство. Пластиковые наружные ручки дверей склонены к растрескиванию, но тут гарантия спасает. Камеры заднего вида и кругового обзора выходят из строя уже в первый год эксплуатации - их тоже меняют, но сам факт настораживает.
Мультимедийная система иногда сбрасывает все настройки, включая язык и звук, до заводских. Встречаются сообщения о сбоях блока ESP, использование функции автоудержания, что только увеличивает риск. Экран мультимедиа может мерцать - замена шлейфов помогает не всегда.
Комфорт и практичность: где не дотянули
Заводская резина Giti шумная, низкий профиль 50 - не лучший выбор для наших дорог. Скрип тормозных колодок зимой, быстрый износ и дорогая замена — еще один повод для раздражения. Клапан регулировки давления наддува иногда выходит из конструкции, но его меняют по гарантии или подбирают совместимый.
Свет фар на галогене оставляет желать лучшего, многие сразу переходят на светодиоды. В топовых комплектах электроники камеры безопасности и среднее переключение на дальний свет работают через беспроводное соединение. Некоторые отмечают «пустой» руль и необходимость постоянно подруливать на скорости.
Расход топлива в реальности выше заявленного: в городе - 10-12 литров, на трассе - 7-8. Современные опции вроде датчика дождя, обогрева лобового стекла или двухзонного климата отсутствуют даже в максимальных версиях.
Эргономика и мелкие недочеты
Включение обогрева сидений осуществляется через сенсорный экран, который вызывает дискомфорт в движении. При морозах ниже -15°C система обогрева может «глючить». Вариатор иногда размыкает пакет фрикционов при пониженной скорости ниже 20 км/ч, а в задней части кузова скрипки.
Безключевой доступ реализован только на водительской двери, а CarPlay и Android Auto работают исключительно по проводу. Беспроводной зарядки нет, USB-порт всего один и только сбоку, да и в тот конференций — форма USB-A. Обдув задних рядов слабый, фары расположены низко и быстро покрываются грязью, а бачок омывателя маловат.
Владельцы с люком иногда сталкиваются с конденсатом, который стекает на лобовое стекло. На дверных элементах и рейлингах может появиться ржавчина и вздутие пленки, но это решается по гарантии. Кожаные края кресел склонены к растрескиванию, а у крупных водителей передние сиденья начинают поскрипывать.
Плюсы, которые нельзя не отметить
Несмотря на длинный список минусов, у Москвич 3 есть и сильная сторона. Это самый доступный новый кроссовер в своем классе. Для определенных категорий покупателей применяется программа скидок до 20% при покупке в кредит. Завод бесплатно предоставляет помощь на дороге всем владельцам.
Зимний пакет с подогревом передних сидений уже идет в стадии комплектации. Автомобили есть в наличии - не нужно ждать месяцами. Дилерская сеть охватувает большинство городов России, а для заправки достаточно обычного АИ-92.
Ассортимент аксессуаров огромен: можно выбрать как оригинальные детали, так и аналоги на маркетплейсах. За цвет кузова доплачивать не нужно, если не хочется двухцветную окраску.
Многие недостатки - скорее особенности, чем серьезные проблемы. Большинство вопросов решаются по гарантиям, а владельцы отмечают, что, несмотря на нюансы, автомобиль оправдывает ожидания. Некоторые даже рекомендуют Москвич 3 к покупке, если вы готовы мириться с его характером.
Похожие материалы Moskvich
-
23.01.2026, 16:15
Пять компактных кроссоверов с неожиданно просторными багажниками для города и дачи
Маленькие кроссоверы часто удивляют вместительностью. Некоторые модели скрывают огромные багажники. Не все очевидные фавориты попали в топ. В подборке есть неожиданные решения. Проверьте, кто оказался лидером.Читать далее
-
23.01.2026, 13:36
Минпромторг убрал Москвич 3 и Tenet T4 из льготных автокредитов из-за новых правил локализации
Две популярные модели лишились господдержки. Новые требования к локализации изменили правила игры. Какие авто остались в программе и кто теперь получит скидку - подробности в материале.Читать далее
-
23.01.2026, 13:26
Какие кроссоверы до 3 млн рублей выбирают россияне в 2025 году
Рынок кроссоверов до 3 млн рублей в России резко изменился. Лидеры теряют клиентов, новые бренды вырываются вперед. Какие модели еще доступны и что ждет покупателей в 2026 году – подробности в материале.Читать далее
-
22.01.2026, 06:34
Лучше чем Москвич, но не без минусов: стоит ли брать Belgee X50 в 2026 году — мнение владельца
Погружаемся в детали покупки Belgee X50. Сравниваем с ближайшими соперниками. Разбираем плюсы и минусы после первых тысяч километров. Почему этот кроссовер стал хитом? Ответы - внутри.Читать далее
-
09.01.2026, 06:29
Выбор очевиден: почему в 2026 году BelGee превосходит «Москвич» по всем статьям
В 2026 году российские автолюбители стоят перед непростым выбором. BelGee и Москвич 3 конкурируют в сегменте доступных кроссоверов. У каждого свои сильные стороны и нюансы. Разбираемся, что скрывается за ценниками и обещаниями производителей. Не все так однозначно, как кажется на первый взгляд.Читать далее
-
05.01.2026, 05:15
Сравнение Москвич 3, Лада Веста SW Кросс и Haval M6 — неожиданные выводы
Три популярных кроссовера с передним приводом и ценой около 2 млн рублей встретились в большом сравнении. Москвич 3, Лада Веста SW Кросс и Haval M6 - у каждого свои плюсы и минусы. Кто оказался самым интересным выбором для водителя и семьи? Ответ не так очевиден, как кажется.Читать далее
-
17.12.2025, 13:26
Девять самых доступных некитайских кроссоверов в России в 2025 году
В России появились новые кроссоверы не из Китая. Журналисты собрали самые интересные варианты. Некоторые из них продаются официально, другие - по параллельному импорту. Узнайте, какие модели можно найти дешевле 4 миллионов рублей.Читать далее
-
17.12.2025, 10:51
Пять лучших кроссоверов до 2,5 млн рублей по версии автоэксперта Ковалева
Эксперт выделил пять кроссоверов стоимостью до 2,5 млн рублей. В подборке есть как популярные, так и менее известные модели. Узнайте, какие плюсы и минусы есть у каждого автомобиля. Некоторые решения могут удивить даже опытных водителей.Читать далее
-
16.12.2025, 21:13
Стоит ли покупать Москвич 3: плюсы и минусы нового кроссовера
Москвич 3 вызвал споры среди автолюбителей. Внешне современный, но с китайской начинкой. Какие плюсы и минусы скрывает этот кроссовер? Узнайте, стоит ли рассматривать его к покупке. Не все так однозначно, как кажется на первый взгляд.Читать далее
-
10.12.2025, 12:14
Топ-10 самых доступных авто в России: что купить дешевле 2 миллионов рублей в 2025 году
Цены на машины продолжают расти. Найти новый автомобиль стало сложнее. Но бюджетные варианты еще остались. Мы изучили российский авторынок. Вот список доступных моделей. Узнайте, что можно купить выгодно.Читать далее
