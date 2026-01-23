Неожиданные минусы и редкие плюсы — что скрывает популярный кроссовер

Стоит подумать перед покупкой: Москвич 3 глазами владельцев — минусов больше чем плюсов

Владельцы Москвич 3 делятся реальными впечатлениями. Какие проблемы встречаются чаще всего? Почему некоторые недостатки не пугают покупателей? Подробности - в нашем материале. Оцените плюсы и минусы сами.

Покупка нового автомобиля - всегда лотерея, особенно если речь идет о моделях, вокруг которых много споров. Москвич 3, появившийся на рынке не так давно, уже успел собрать армию поклонников и скептиков. За время активных обсуждений в тематических сообществах был выявлен целый список отзывов, которые могут повлиять на решение о покупке.

В этом материале собраны самые частные претензии и неожиданные плюсы, которые отмечают обладатели Москвич 3.

Недостатки, которые не скрывают

Первое, что бросается в глаза – практически полное отсутствие шумоизоляции. В салоне слышно все: от шороха шин до работы двигателя. Для многих это становится неприятным сюрпризом, особенно на трассе. Еще один момент - отсутствие индикации температуры воздуха снаружи (исключение - электрическая версия М3Е). Подумать бы, мелочь, но в современном автомобиле это уже стандарт.

Фото: moskvich

Владельцы часто жалуются на запотевание фар и фонарей. По гарантии их менять не спешат, что вызывает недовольство. Пластиковые наружные ручки дверей склонены к растрескиванию, но тут гарантия спасает. Камеры заднего вида и кругового обзора выходят из строя уже в первый год эксплуатации - их тоже меняют, но сам факт настораживает.

Мультимедийная система иногда сбрасывает все настройки, включая язык и звук, до заводских. Встречаются сообщения о сбоях блока ESP, использование функции автоудержания, что только увеличивает риск. Экран мультимедиа может мерцать - замена шлейфов помогает не всегда.

Комфорт и практичность: где не дотянули

Заводская резина Giti шумная, низкий профиль 50 - не лучший выбор для наших дорог. Скрип тормозных колодок зимой, быстрый износ и дорогая замена — еще один повод для раздражения. Клапан регулировки давления наддува иногда выходит из конструкции, но его меняют по гарантии или подбирают совместимый.

Свет фар на галогене оставляет желать лучшего, многие сразу переходят на светодиоды. В топовых комплектах электроники камеры безопасности и среднее переключение на дальний свет работают через беспроводное соединение. Некоторые отмечают «пустой» руль и необходимость постоянно подруливать на скорости.

Расход топлива в реальности выше заявленного: в городе - 10-12 литров, на трассе - 7-8. Современные опции вроде датчика дождя, обогрева лобового стекла или двухзонного климата отсутствуют даже в максимальных версиях.

Эргономика и мелкие недочеты

Включение обогрева сидений осуществляется через сенсорный экран, который вызывает дискомфорт в движении. При морозах ниже -15°C система обогрева может «глючить». Вариатор иногда размыкает пакет фрикционов при пониженной скорости ниже 20 км/ч, а в задней части кузова скрипки.

Безключевой доступ реализован только на водительской двери, а CarPlay и Android Auto работают исключительно по проводу. Беспроводной зарядки нет, USB-порт всего один и только сбоку, да и в тот конференций — форма USB-A. Обдув задних рядов слабый, фары расположены низко и быстро покрываются грязью, а бачок омывателя маловат.

Владельцы с люком иногда сталкиваются с конденсатом, который стекает на лобовое стекло. На дверных элементах и ​​рейлингах может появиться ржавчина и вздутие пленки, но это решается по гарантии. Кожаные края кресел склонены к растрескиванию, а у крупных водителей передние сиденья начинают поскрипывать.

Плюсы, которые нельзя не отметить

Несмотря на длинный список минусов, у Москвич 3 есть и сильная сторона. Это самый доступный новый кроссовер в своем классе. Для определенных категорий покупателей применяется программа скидок до 20% при покупке в кредит. Завод бесплатно предоставляет помощь на дороге всем владельцам.

Зимний пакет с подогревом передних сидений уже идет в стадии комплектации. Автомобили есть в наличии - не нужно ждать месяцами. Дилерская сеть охватувает большинство городов России, а для заправки достаточно обычного АИ-92.

Ассортимент аксессуаров огромен: можно выбрать как оригинальные детали, так и аналоги на маркетплейсах. За цвет кузова доплачивать не нужно, если не хочется двухцветную окраску.

Многие недостатки - скорее особенности, чем серьезные проблемы. Большинство вопросов решаются по гарантиям, а владельцы отмечают, что, несмотря на нюансы, автомобиль оправдывает ожидания. Некоторые даже рекомендуют Москвич 3 к покупке, если вы готовы мириться с его характером.