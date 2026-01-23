Неожиданные минусы и редкие плюсы — что скрывает популярный кроссовер

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

23 января 2026, 06:07

Стоит подумать перед покупкой: Москвич 3 глазами владельцев — минусов больше чем плюсов

Стоит подумать перед покупкой: Москвич 3 глазами владельцев — минусов больше чем плюсов

Неожиданные минусы и редкие плюсы — что скрывает популярный кроссовер

Стоит подумать перед покупкой: Москвич 3 глазами владельцев — минусов больше чем плюсов

Владельцы Москвич 3 делятся реальными впечатлениями. Какие проблемы встречаются чаще всего? Почему некоторые недостатки не пугают покупателей? Подробности - в нашем материале. Оцените плюсы и минусы сами.

Владельцы Москвич 3 делятся реальными впечатлениями. Какие проблемы встречаются чаще всего? Почему некоторые недостатки не пугают покупателей? Подробности - в нашем материале. Оцените плюсы и минусы сами.

Покупка нового автомобиля - всегда лотерея, особенно если речь идет о моделях, вокруг которых много споров. Москвич 3, появившийся на рынке не так давно, уже успел собрать армию поклонников и скептиков. За время активных обсуждений в тематических сообществах был выявлен целый список отзывов, которые могут повлиять на решение о покупке.

В этом материале собраны самые частные претензии и неожиданные плюсы, которые отмечают обладатели Москвич 3.

Недостатки, которые не скрывают

Первое, что бросается в глаза – практически полное отсутствие шумоизоляции. В салоне слышно все: от шороха шин до работы двигателя. Для многих это становится неприятным сюрпризом, особенно на трассе. Еще один момент - отсутствие индикации температуры воздуха снаружи (исключение - электрическая версия М3Е). Подумать бы, мелочь, но в современном автомобиле это уже стандарт.

Фото: moskvich

Владельцы часто жалуются на запотевание фар и фонарей. По гарантии их менять не спешат, что вызывает недовольство. Пластиковые наружные ручки дверей склонены к растрескиванию, но тут гарантия спасает. Камеры заднего вида и кругового обзора выходят из строя уже в первый год эксплуатации - их тоже меняют, но сам факт настораживает.

Мультимедийная система иногда сбрасывает все настройки, включая язык и звук, до заводских. Встречаются сообщения о сбоях блока ESP, использование функции автоудержания, что только увеличивает риск. Экран мультимедиа может мерцать - замена шлейфов помогает не всегда.

Комфорт и практичность: где не дотянули

Заводская резина Giti шумная, низкий профиль 50 - не лучший выбор для наших дорог. Скрип тормозных колодок зимой, быстрый износ и дорогая замена — еще один повод для раздражения. Клапан регулировки давления наддува иногда выходит из конструкции, но его меняют по гарантии или подбирают совместимый.

Свет фар на галогене оставляет желать лучшего, многие сразу переходят на светодиоды. В топовых комплектах электроники камеры безопасности и среднее переключение на дальний свет работают через беспроводное соединение. Некоторые отмечают «пустой» руль и необходимость постоянно подруливать на скорости.

Расход топлива в реальности выше заявленного: в городе - 10-12 литров, на трассе - 7-8. Современные опции вроде датчика дождя, обогрева лобового стекла или двухзонного климата отсутствуют даже в максимальных версиях.

Эргономика и мелкие недочеты

Включение обогрева сидений осуществляется через сенсорный экран, который вызывает дискомфорт в движении. При морозах ниже -15°C система обогрева может «глючить». Вариатор иногда размыкает пакет фрикционов при пониженной скорости ниже 20 км/ч, а в задней части кузова скрипки.

Безключевой доступ реализован только на водительской двери, а CarPlay и Android Auto работают исключительно по проводу. Беспроводной зарядки нет, USB-порт всего один и только сбоку, да и в тот конференций — форма USB-A. Обдув задних рядов слабый, фары расположены низко и быстро покрываются грязью, а бачок омывателя маловат.

Владельцы с люком иногда сталкиваются с конденсатом, который стекает на лобовое стекло. На дверных элементах и ​​рейлингах может появиться ржавчина и вздутие пленки, но это решается по гарантии. Кожаные края кресел склонены к растрескиванию, а у крупных водителей передние сиденья начинают поскрипывать.

Плюсы, которые нельзя не отметить

Несмотря на длинный список минусов, у Москвич 3 есть и сильная сторона. Это самый доступный новый кроссовер в своем классе. Для определенных категорий покупателей применяется программа скидок до 20% при покупке в кредит. Завод бесплатно предоставляет помощь на дороге всем владельцам.

Зимний пакет с подогревом передних сидений уже идет в стадии комплектации. Автомобили есть в наличии - не нужно ждать месяцами. Дилерская сеть охватувает большинство городов России, а для заправки достаточно обычного АИ-92.

Ассортимент аксессуаров огромен: можно выбрать как оригинальные детали, так и аналоги на маркетплейсах. За цвет кузова доплачивать не нужно, если не хочется двухцветную окраску.

Многие недостатки - скорее особенности, чем серьезные проблемы. Большинство вопросов решаются по гарантиям, а владельцы отмечают, что, несмотря на нюансы, автомобиль оправдывает ожидания. Некоторые даже рекомендуют Москвич 3 к покупке, если вы готовы мириться с его характером.

Упомянутые модели: Москвич 3
Упомянутые марки: Москвич
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Moskvich

Похожие материалы Moskvich

Две сенсационные премьеры Volvo: кроссовер EX60 и EX60 Cross Country
Владение LADA Iskra: сколько реально стоит месяц за рулем нового седана
FAW Bestune готовит локализацию моделей Т90, В70 и нового Т77 для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
D
Geely Vision и еще 105 моделей
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Чебоксары Владивосток Иркутск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться