Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Дарья Климова

14 мая 2026, 13:21

Москвич 3: реальные проблемы владельцев и неожиданные минусы кроссовера

Почему Москвич 3 не радует на трассе и что мешает зимой в городе

Владельцы Москвич 3 продолжают делиться на профильных форумах опытом эксплуатации: выявлены слабые места, которые могут удивить даже опытных водителей. Какие детали вызывают споры, что мешает в повседневной езде и почему некоторые опции так и не появились - рассказываем, что важно знать перед покупкой.

Для российских автолюбителей тема надежности и комфорта в новых моделях всегда стоит остро, особенно когда речь идет о доступных кроссоверах. Москвич 3, который активно обсуждается на профильных форумах, оказался не таким однозначным, как ожидали многие покупатели. В условиях российских дорог и климата выявились нюансы, которые могут повлиять на выбор автомобиля.

Как выяснил 110km.ru, среди наиболее частых претензий - жесткая подвеска, из-за которой поездки по неровным дорогам становятся настоящим испытанием. Водители отмечают, что даже на городских улицах ощущается каждая яма, а на трассе ситуация только усугубляется. Мотор объемом 1.5 литра, по мнению многих, не справляется с задачей уверенного разгона и обгона, особенно при полной загрузке. Это ограничивает возможности использования Москвич 3 за пределами города.

Не обошлось и без нареканий к вариатору: владельцы жалуются на его задумчивость и нестабильную работу, что проявляется в задержках при переключении и странных рывках. В условиях плотного трафика такие особенности могут раздражать и даже создавать опасные ситуации. К тому же, багажник у модели оказался меньше ожидаемого, что ограничивает перевозку крупного багажа или семейных вещей.

Зимой Москвич 3 тоже не всегда радует: отсутствие подогрева лобового стекла и заднего ряда сидений делает поездки менее комфортными, а прогрев салона занимает больше времени, чем хотелось бы. Отсутствие полного привода добавляет хлопот на скользких дорогах, особенно в регионах с суровым климатом. Водители отмечают, что в морозы приходится дольше ждать, пока стекла оттают, а салон прогреется до приемлемой температуры.

Качество шумоизоляции и лакокрасочного покрытия также вызывает вопросы. Многие замечают, что в салоне слышно практически все, что происходит снаружи, а кузов быстро покрывается мелкими царапинами и сколами. Мультимедийная система иногда зависает или перезагружается без видимых причин, а управление климатом и подогревом сидений через сенсорный экран оказалось не самым удобным решением - приходится отвлекаться от дороги, чтобы изменить настройки.

Еще один минус - отсутствие регулировки руля по вылету, что затрудняет подбор оптимального положения для водителей разного роста. Свет фар в базовой комплектации признан слабым, что особенно заметно в темное время суток. Электроника и антипробуксовочная система иногда работают нестабильно, что добавляет поводов для беспокойства.

Владельцы также отмечают неудобство закрывания багажника, вопросы к качеству сборки и материалов отделки салона. Электронный ручник и круиз-контроль иногда ведут себя непредсказуемо, что может стать неприятным сюрпризом в дороге.

Тем не менее, несмотря на все перечисленные недостатки, часть водителей считает Москвич 3 достойным вариантом за свои деньги. При своевременном обслуживании автомобиль показывает себя надежным, а доступная цена и простота конструкции делают его привлекательным для тех, кто ищет недорогой кроссовер для города. Как отмечают сами владельцы, Москвич 3 - это компромисс между бюджетом и набором опций, но рассчитывать на высокий уровень комфорта и технологичности не стоит.

Упомянутые модели: Москвич 3
Упомянутые марки: Москвич
