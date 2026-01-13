Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дмитрий Новиков

13 января 2026, 10:57

Почему исчезла одна из моделей: неожиданный поворот для покупателей

В Петербурге больше не найти Москвич 6 у дилеров. Остались только другие модели бренда. Причины исчезновения не раскрываются. Ситуация вызывает вопросы у автолюбителей.

В автосалонах Санкт-Петербурга больше не встретить Москвич 6 - эта модель полностью исчезла из ассортимента официальных дилеров. Как сообщает AutoRun SPb, на складах остались только Москвич 3 и несколько единиц Москвич 8. Для поклонников марки это стало неожиданностью, ведь еще недавно Москвич 6 можно было найти в продаже, пусть и в ограниченном количестве.

Интересно, что Москвич 6 так и не смог завоевать популярность среди петербургских автомобилистов. По итогам 2025 года его доля в продажах марки в городе составила всего 4,5%. Это крайне скромный результат на фоне конкурентов и даже других моделей самого бренда. Причины такого положения дел не афишируются, но очевидно, что спрос на Москвич 6 оказался ниже ожиданий.

В целом, бренд Москвич не смог войти в двадцатку самых востребованных автомобильных марок Петербурга по итогам прошлого года. Объем регистраций автомобилей этой марки в городе едва превысил 600 штук. Для сравнения, даже менее известные бренды показали более высокие результаты. Однако, как отмечает AutoRun SPb, Москвичу удалось обойти по продажам в 2025 году местный XCITE - пусть и с минимальным отрывом.

Сейчас дилеры делают ставку на Москвич 3 и Москвич 8, которые еще можно найти в автосалонах. Останутся ли эти модели востребованными - покажет время. Но исчезновение Москвич 6 с рынка Петербурга выглядит как признание неудачи этой конкретной модели. Возможно, производитель пересмотрит свою продуктовую стратегию или предложит обновленную версию в будущем.

Если Вы не знали, бренд «Москвич» был возрожден в 2022 году на базе бывшего завода Renault в Москве. Компания позиционирует себя как отечественный производитель, предлагающий современные автомобили по доступным ценам. В линейке марки представлены кроссоверы, седаны и электромобили, а сам бренд активно участвует в программах импортозамещения. Несмотря на амбициозные планы, Москвич пока не смог закрепиться в числе лидеров российского авторынка.

Упомянутые модели: Москвич 6
Упомянутые марки: Москвич, Xcite
Похожие материалы Moskvich, Иксайт

