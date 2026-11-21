Китайский прообраз против российской сборки: тайны JAC Sehol A5 Plus и Москвича 6

У обоих лифтбеков одинаковы максимальная скорость и объем багажника, но различаются дорожный просвет и масса, а гарантийные сроки также расходятся. В сравнении есть важная оговорка: для JAC указаны два значения мощности, 150 и 184 л.с.

У обоих лифтбеков одинаковы максимальная скорость и объем багажника, но различаются дорожный просвет и масса, а гарантийные сроки также расходятся. В сравнении есть важная оговорка: для JAC указаны два значения мощности, 150 и 184 л.с.

Сравнение «Москвича 6» и его китайского прообраза JAC Sehol A5 Plus вновь привлекает внимание: при почти идентичных габаритах, объеме багажника и максимальной скорости эти лифтбеки заметно расходятся по гарантии, оснащению и заявленной мощности. Речь идет о конкретных комплектациях — «Москвич 6 1.5 T CVT Комфорт» и китайской Premium Smart, а не обо всех версиях моделей.

Оба автомобиля имеют передний привод, пять дверей, двигатели объемом 1499 куб. см и вариатор. «Москвич 6» выпускался с ноября 2023 по 2025 год, для JAC Sehol A5 Plus указан старт выпуска в ноябре 2023-го. «Москвич 6» создан на основе китайского лифтбека JAC Sehol A5 Plus, его конструкция имеет китайское происхождение. В 2023 году JAC начал постепенно отказываться от бренда Sehol, поэтому A5 Plus также встречается в каталогах под маркой JAC.

По длине JAC опережает Москвич всего на 10 мм: 4780 против 4770 мм. Ширина у машин одинаковая, 1820 мм, как и высота, 1492 мм. Колесная база равна 2770 мм у JAC и 2760 мм у Москвича. В салоне каждого лифтбека предусмотрены пять мест и два ряда сидений.

Дорожный просвет у JAC составляет 145 мм, у Москвича, 140 мм. Разница невелика, поэтому сама по себе она не дает возможность судить о поведении машин на неровной дороге. Масса Москвича указана на уровне 1385 кг, JAC весит 1440 кг. Допустимая полная масса у обоих равна 1865 кг. Для Москвича отдельно приведено время разгона до 100 км/ч, 10,4 секунды.

Оба двигателя рядные, четырехцилиндровые и турбированные. В таблице сравнения Москвичу приписаны 136 л.с. и 200 Н·м, JAC, 150 л.с. и 210 Н·м. В комплектации JAC указана мощность 184 л.с. Для российского «Москвича 6» с 1,5-литровым турбомотором и вариатором также указывается мощность 136 л.с. У версии с шестиступенчатым роботом мощность составляет 174 л.с.; эти характеристики относятся к другой комбинации двигателя и трансмиссии.

Для Москвича указаны бензин АИ-95 и экологический класс Евро-5, для JAC, АИ-92 и Евро-6. Максимальная скорость обоих автомобилей заявлена на уровне 170 км/ч. Объем топливного бака у каждого составляет 55 л.

Перечни базового оборудования во многом совпадают. У обеих машин есть светодиодная оптика, электропривод и обогрев зеркал, а также обогрев заднего стекла. В оснащение входят регулировка рулевой колонки, кнопка запуска двигателя, центральный замок и дистанционный ключ. Предусмотрены бесключевой доступ и электростеклоподъемники.

Обе комплектации включают подушки безопасности для водителя и пассажира, крепления ISOFIX и электронные системы ABS, EBD, BAS, ESP и TCS. Среди других функций указаны помощь при старте на подъеме, круиз-контроль, задний парктроник и камера заднего обзора. За комфорт отвечают кондиционер и сенсорный экран диагональю 10,4 дюйма.

В списке оборудования JAC дополнительно значатся панорамная крыша и люк, кожаная обивка, электроприводы сидений. Среди ассистентов перечислены адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон и распознавание дорожных знаков. Также заявлены предотвращение столкновений с автоматическим торможением, автоматическая парковка и климат-контроль.

Для Москвича указана тканевая обивка. Его аудиосистема оснащена шестью динамиками и пятью USB-портами, поддерживает Bluetooth, MP5, Apple CarPlay и Android Auto. В JAC установлена акустика JBL с шестью динамиками, предусмотрены четыре USB-порта, Bluetooth, 4G и Wi-Fi. В перечне также есть караоке и голосовое управление.

Подвески у автомобилей устроены по одной схеме: спереди независимая конструкция типа МакФерсон, сзади, независимая многорычажная. Для обоих указаны шины размерности 215/50 R17. Объем багажника и топливного бака также одинаков: 540 и 55 л соответственно.

Заметнее всего различаются гарантийные условия по сроку и пробегу: для Москвича указаны три года или 100 000 км, для JAC, пять лет или 150 000 км. Сравнение показывает разницу в комплектации и гарантийных параметрах. По мощности JAC остаются два несовпадающих значения: 150 л.с. в таблице и 184 л.с. в карточке.