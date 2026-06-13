Гибридные технологии и 4x4: как изменится модельный ряд Москвича в 2026 году

13 июня 2026, 12:21
Москвич готовит гибриды и полный привод для М70: испытания уже на дорогах
Москвич готовит гибриды и полный привод для М70: испытания уже на дорогах
Москвич меняет стратегию развития. Завод внедряет новые технологии. До конца года у дилеров могут появиться гибриды и версии с полным приводом. Новинки уже тестируют на дорогах общего пользования. Рассказываем первые подробности.
В 2026 году автозавод «Москвич» выходит на новый этап развития, делая ставку на современные силовые установки и расширение возможностей своих моделей. Предприятие активно работает над созданием гибридных автомобилей, а также тестирует полноприводную версию кроссовера М70 на российских дорогах.
Переход к гибридным технологиям стал логичным шагом для бренда, учитывая растущий интерес к экономичным и экологичным решениям. В ближайшие годы в линейке появятся новые модели с комбинированными силовыми агрегатами, что позволит снизить расход топлива и увеличить запас хода. Такой подход особенно актуален для российских условий, где инфраструктура для электромобилей развивается неравномерно. Гибриды обеспечивают водителям свободу передвижения без постоянной зависимости от зарядных станций.
Пока точные сроки появления первой гибридной модели держатся в секрете, однако эксперты уверены: речь идет о доработке уже существующих автомобилей, что позволит избежать резкого роста стоимости и ускорить запуск производства. В компании отмечают, что приоритетом остается адаптация техники к российским реалиям - от суровых зим до сложных дорожных условий.
Параллельно инженеры «Москвича» проводят испытания полноприводной версии М70. Сейчас большинство кроссоверов бренда оснащаются только передним приводом, но новая модификация 4x4 призвана расширить аудиторию за счет жителей регионов и любителей активного отдыха. Полноприводная система повысит проходимость автомобиля на заснеженных трассах и грунтовых дорогах, а также добавит уверенности в сложных погодных условиях.
Технические специалисты подчеркивают важность надежной работы трансмиссии и электронных систем помощи водителю. Испытания в реальных условиях позволят выявить слабые места и доработать агрегаты под особенности российских дорог. Такой подход должен обеспечить долгий срок службы и минимальные риски для владельцев.
На сегодняшний день в модельном ряду завода представлены городской кроссовер «Москвич 3» и его электрическая версия 3е, седан «Москвич 6», а также крупный кроссовер «Москвич 8». Модели М70 и М90, созданные в партнерстве с китайским концерном SAIC, продолжают укреплять позиции бренда после перезапуска производства в 2022 году.
Появление новых технологий неизбежно скажется на сервисе. Гибридные автомобили требуют более внимательного обслуживания, особенно в части электроники и рекуперации энергии. Однако владельцы смогут экономить на топливе и реже менять расходные материалы, что частично компенсирует возможные дополнительные расходы.
Пока дилеры предлагают широкий выбор моделей, включая кроссоверы «3» и «3е», седан «6», флагманский «8», а также М70 и М90. В ближайшее время ожидается расширение линейки за счет гибридных и полноприводных версий, что позволит «Москвичу» конкурировать с ведущими мировыми брендами на российском рынке.
Эксперты советуют при выборе новых моделей обращать внимание на качество сервиса и особенности эксплуатации сложной техники. Даже незначительные ошибки при обслуживании могут привести к дорогостоящим поломкам, особенно в гибридных системах.
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