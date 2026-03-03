«Москвич» идет в атаку: новые модели М70, М90 и таинственная новинка — что ждет рынок

«Москвич» расширяет линейку: вслед за кроссоверами М70 и М90 завод намекнул на выпуск родстера или хетчбэка

На презентации новых кроссоверов М70 и М90 завод «Москвич» неожиданно объявил о скором пополнении модельного ряда. Какие машины появятся на конвейере, почему это важно для рынка и что ждет покупателей - эксперты уже строят прогнозы. Не все детали раскрыты, но интрига обещает перемены.

Российский автолюбитель давно ждал новостей о развитии бренда «Москвич», и вот наконец-то появились следующие сигналы: завод не только представил сразу две новые модели, но и обеспечил линейку прогресса еще одной машины. Это событие может серьезно повлиять на рынок, ведь речь идет о возвращении отечественному автопрому популярности и предложении покупателям свежих решений в сегменте массовых автомобилей.

На первой ездовой презентации кроссоверов М70 и М90 генеральный директор предприятия Елена Фролова открыто заявила о планах по запуску еще одной модели. Деталей она не раскрыла, но отметила, что завод собирается удивить публикацию. Такой подход подогревает интерес и заставляет задуматься, какой именно автомобиль будет предложен автолюбителям.

По мнению аналитиков, наиболее вероятными кандидатами на роль новой модели могут стать либо родстер, созданный на базе MG Cybister, либо хетчбек, построенный на платформе MG3. Первый вариант сможет привлечь внимание любителей необычных и технологичных машин, второй - заинтересовать молодежь, ищущую доступный и современный городской автомобиль. Оба варианта уже продаются в России, пусть и неофициально.

Стоит отметить, что новые модели «М70» и «М90» — это не просто очередные кроссоверы. Они открывают новую линейку М-бренда. Их техническая основа базируется на платформах MG, но при этом она была адаптирована специально для российских условий эксплуатации. Автомобили уже оснащаются модулями ГЛОНАСС, а поставщики комплектующих выбираются преимущественно из числа отечественных компаний. Это важный шаг на пути к локализации производства и снижению зависимости от иностранных партнеров.

Как сообщает «Российская Газета», продажи новых моделей М70 и М90 стартуют уже в марте. Для многих покупателей это шанс приобрести современный автомобиль с «российской пропиской» и возможностью обслуживания в локальных сервисах. Для рынка же это сигнал: отечественные бренды готовы к конкуренции и не боятся экспериментировать с новыми форматами.