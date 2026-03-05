Не только «Москвич М70» и «М90»: подтверждена разработка полноприводной версии для российского рынка

Москвич готовит новую полноприводную модель: расширение линейки уже в работе

Генеральный директор МАЗ «Москвич» раскрыла детали о скором расширении модельного ряда: в 2026 году дебютирует новая полноприводная версия. Почему это событие может повлиять на рынок и что будет с уже известными моделями - разбираемся, что ждет покупателей и как изменится конкуренция.

Российских автолюбителей ожидает важное обновление: в ближайшее время модельная линейка «Москвича» пополнится полноприводной модификацией. Это решение способно заметно изменить расстановку сил на рынке, поскольку до сих пор в стартовой гамме марки не было ни одного автомобиля с четырьмя ведущими колесами. Генеральный директор МАЗ «Москвич» Елена Фролова подтвердила, что завод активно работает над выпуском нового автомобиля, официальная презентация которого запланирована на 2026 год.

Появление полноприводной версии — это не просто очередная новинка, а ответ на запросы покупателей, которые давно ждали подобного предложения от отечественного бренда. Фролова подчеркнула, что отсутствие такого варианта выглядело бы странно, особенно на фоне растущей популярности кроссоверов и внедорожников в России. В настоящее время в модельном ряду представлены «Москвич 3», «3е», «6» и «8», однако ни одна из них не оснащена системой полного привода.

Интрига сохраняется: пока не раскрывается, получит ли существующий «Москвич 8» модификацию с четырьмя ведущими колесами или речь идет о совершенно новой модели. Окончательное решение и подробности станут известны только ближе к официальному анонсу, по словам руководителя завода, которая отметила, что компания намерена сделать отдельное заявление по этому поводу в течение следующего года.

Вопрос о будущем «Москвича 8» также остается актуальным. Несмотря на появление новых моделей в линейке, включая кроссовер «М90», руководство завода не планирует убирать семиместный «Москвич 8» из продажи. Эта модель остается одной из самых доступных по цене среди аналогов, а значит сохраняет свою привлекательность для семейных покупателей. Такой подход позволяет бренду удерживать позиции в сегменте бюджетных автомобилей, несмотря на усиливающуюся конкуренцию.

Планы по расширению модельного ряда подтверждают: «Москвич» не намерен уступать позиции и готов предложить покупателям современные решения, соответствующие актуальным требованиям. Ожидание дебюта полноприводной версии подогревает интерес к бренду и может стать ключевым событием для всего российского автопрома в 2026 году.