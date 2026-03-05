Не только «Москвич М70» и «М90»: подтверждена разработка полноприводной версии для российского рынка

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

5 марта 2026, 18:36

Москвич готовит новую полноприводную модель: расширение линейки уже в работе

Москвич готовит новую полноприводную модель: расширение линейки уже в работе

Не только «Москвич М70» и «М90»: подтверждена разработка полноприводной версии для российского рынка

Москвич готовит новую полноприводную модель: расширение линейки уже в работе

Генеральный директор МАЗ «Москвич» раскрыла детали о скором расширении модельного ряда: в 2026 году дебютирует новая полноприводная версия. Почему это событие может повлиять на рынок и что будет с уже известными моделями - разбираемся, что ждет покупателей и как изменится конкуренция.

Генеральный директор МАЗ «Москвич» раскрыла детали о скором расширении модельного ряда: в 2026 году дебютирует новая полноприводная версия. Почему это событие может повлиять на рынок и что будет с уже известными моделями - разбираемся, что ждет покупателей и как изменится конкуренция.

Российских автолюбителей ожидает важное обновление: в ближайшее время модельная линейка «Москвича» пополнится полноприводной модификацией. Это решение способно заметно изменить расстановку сил на рынке, поскольку до сих пор в стартовой гамме марки не было ни одного автомобиля с четырьмя ведущими колесами. Генеральный директор МАЗ «Москвич» Елена Фролова подтвердила, что завод активно работает над выпуском нового автомобиля, официальная презентация которого запланирована на 2026 год.

Появление полноприводной версии — это не просто очередная новинка, а ответ на запросы покупателей, которые давно ждали подобного предложения от отечественного бренда. Фролова подчеркнула, что отсутствие такого варианта выглядело бы странно, особенно на фоне растущей популярности кроссоверов и внедорожников в России. В настоящее время в модельном ряду представлены «Москвич 3», «3е», «6» и «8», однако ни одна из них не оснащена системой полного привода.

Интрига сохраняется: пока не раскрывается, получит ли существующий «Москвич 8» модификацию с четырьмя ведущими колесами или речь идет о совершенно новой модели. Окончательное решение и подробности станут известны только ближе к официальному анонсу, по словам руководителя завода, которая отметила, что компания намерена сделать отдельное заявление по этому поводу в течение следующего года.

Вопрос о будущем «Москвича 8» также остается актуальным. Несмотря на появление новых моделей в линейке, включая кроссовер «М90», руководство завода не планирует убирать семиместный «Москвич 8» из продажи. Эта модель остается одной из самых доступных по цене среди аналогов, а значит сохраняет свою привлекательность для семейных покупателей. Такой подход позволяет бренду удерживать позиции в сегменте бюджетных автомобилей, несмотря на усиливающуюся конкуренцию.

Стоит отметить, что интерес к новым моделям «Москвича» стабильно растет. Недавно были объявлены цены на кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90», что вызвало оживленное обсуждение среди автомобилистов. Подробный разбор комплектаций и сравнение с основными конкурентами можно найти в соответствующем материале о том, как новые игроки влияют на рынок SUV в России.

Планы по расширению модельного ряда подтверждают: «Москвич» не намерен уступать позиции и готов предложить покупателям современные решения, соответствующие актуальным требованиям. Ожидание дебюта полноприводной версии подогревает интерес к бренду и может стать ключевым событием для всего российского автопрома в 2026 году.

Упомянутые модели: Москвич 8
Упомянутые марки: Москвич
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Moskvich

Похожие материалы Moskvich

Чем «Москвич 3» отличается от JAC JS4: разбираем все доработки для России
GAC S7: новый гибридный кроссовер для России с уникальными технологиями и расходом 7 л
Стоит ли соглашаться на нулевое ТО: что скрывают дилеры и как не потерять гарантию
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ростов-на-Дону Магнитогорск Воронеж
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться