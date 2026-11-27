Какие умные функции и сервисы «Сбера» появятся в машинах «Москвич»?

Голосовые помощники для автомобилистов в перспективе смогут сами обращаться к сервисам, а продукты банка могут появиться в цифровых решениях завода. «Сбер» и «Москвич» заключили трехлетнее соглашение, которое затронет дилерские процессы и продажи. Практическая ценность партнерства будет зависеть от того, какие функции получат водители.

Голосовые помощники для автомобилистов в перспективе смогут сами обращаться к сервисам, а продукты банка могут появиться в цифровых решениях завода. «Сбер» и «Москвич» заключили трехлетнее соглашение, которое затронет дилерские процессы и продажи. Практическая ценность партнерства будет зависеть от того, какие функции получат водители.

Голосовой помощник в перспективе сможет понимать запросы водителя, находить ближайшую АЗС или подбирать сервисный центр, помогать с повседневными задачами, например получать прогноз погоды. В планах партнерства есть сценарии, в которых цифровой помощник сможет выполнять поручения через сервисы разных компаний. Речь идет о цифровых услугах, а не об автономном управлении автомобилем.

«Сбер» и завод «Москвич» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области искусственного интеллекта и цифровых технологий. Оно рассчитано на три года. Стороны будут вместе готовить проекты и технологические решения, а также дорожные карты. Их задача, создать цифровую среду, которая свяжет водителя, автомобиль, производителя и дилерские центры. Услуги, перечисленные в соглашении, пока остаются направлениями совместной работы, а не готовым пакетом для владельцев автомобилей.

Среди возможных интеграций названы «Сбер ID» и оплата топлива. Также партнеры рассматривают страхование автомобиля и подписку «СберПрайм». Они рассчитывают объединить сервисы экосистемы банка с решениями автозавода, чтобы развивать новые способы взаимодействия с автомобилем и обслуживать клиентов.

Отдельная часть сотрудничества связана с дилерской сетью: партнеры намерены улучшать работу с дилерами и развивать новые каналы обслуживания. Еще один пункт, обмен аналитикой. Завод рассчитывает наладить взаимодействие с дилерами и увеличить результативность сети. О рыночной стороне таких задач ранее рассказывал анализ дилерского рынка.

Генеральный директор завода «Москвич» Елена Фролова связывает партнерство с тем, что владеть автомобилем станет проще при выборе и покупке, а затем и при обслуживании. По ее словам, компаниям предстоит развивать востребованные цифровые решения и улучшать работу с дилерами. Председатель Московского банка Сбербанка Герман Барг отметил, что стороны намерены объединить технологическую экспертизу «Сбера» с опытом автопроизводителя. Он также говорил об агентных сценариях: цифровые помощники смогут выполнять поручения через разные сервисы.

Справка 110km.ru. Дилерская сеть «Москвича» включает более 80 автоцентров. В линейке представлены кроссоверы 3, 3е, 8, M70 и M90, плюс лифтбек 6. Склад запчастей расположен в Твери.