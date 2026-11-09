По паспорту только до -35: как новые «Москвичи» справились с сибирским тестом на выживание

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Дарья Климова

Автор: Дарья Климова

9 ноября 2026, 14:38

Заведутся ли новые «Москвичи» в экстремальный минус? Что показал экстремальный тест в реальной жизни

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После ночной стоянки на морозе М70 и М90 запускали и отправляли на часовой маршрут с максимальным обогревом. Испытания прошли в Сургуте и Ноябрьске. Однако заявленный предел эксплуатации моделей - -35 °C.

После ночной стоянки на морозе М70 и М90 запускали и отправляли на часовой маршрут с максимальным обогревом. Испытания прошли в Сургуте и Ноябрьске. Однако заявленный предел эксплуатации моделей - -35 °C.

После ночной стоянки на морозе специалисты запускали «Москвич М70» и «Москвич М90», затем отправляли машины на часовой маршрут с максимальными настройками климатической системы. Как сообщает Autonews со ссылкой на пресс-службу московского автозавода, зимние испытания прошли в Сургуте и Ноябрьске. В программу вошла проверка двигателей и трансмиссий. Отдельно оценивали подвеску, климатическую установку, системы обогрева и электронных ассистентов.

Общий пробег составил около 13 тыс. км: на М70 пришлось примерно 5,5 тыс. км, на М90 - 7,5 тыс. км. В Ноябрьске температура опускалась до -41°C. Заявленная нижняя граница штатной эксплуатации обеих моделей составляет -35°C. 

Проверяли холодный запуск двигателя и работу трансмиссии. Подвеску и климатическую установку оценивали отдельно; электронные ассистенты испытывали вместе с системами обогрева. Размораживание стекол и зеркал проверяли в отдельном сценарии. После длительной стоянки на морозе также оценивали двери и замки, включая ручки.

По данным компании, ледяная корка на стеклах и зеркалах удалялась примерно через десять минут после запуска. Полноприводный М90 дополнительно проверили на заснеженных участках вне дорог общего пользования. На протяжении тестов измерительные комплексы фиксировали работу силовых агрегатов и систем помощи водителю. Отдельно отслеживали температуру в салоне.

М70 - переднеприводный кроссовер с турбированными двигателями объемом 1,5 и 2,0 л; для них указываются крутящие моменты 275 и 380 Н·м соответственно. М90 оснащается двухлитровым турбомотором и девятиступенчатой автоматической коробкой передач ZF; привод у него полный. У модели три ряда сидений.

После испытаний в Сургуте автомобили самостоятельно вернулись в Москву. Экстремальную эксплуатацию иллюстрирует и история «Нивы» в Антарктиде.

По информации компании, кузовные элементы сделаны из оцинкованной стали. Сварные соединения и скрытые полости дополнительно защищены от коррозии. При переходе на полный цикл производства CKD планируют установить бачок омывателя объемом 4,5 л с индикатором низкого уровня жидкости.

Ранее сообщалось, что в октябре 2026 года регистрации М70 выросли на 89% относительно сентября, а М90 - на 50%. Совокупно продажи моделей новой линейки М увеличились почти на 80% за месяц.

Упомянутые марки: Москвич
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