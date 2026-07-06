Москвич M70 против Tenet T7: за что переплачивать 200 тысяч рублей — честный вердикт

6 июля 2026, 19:16
Москвич M70 против Tenet T7: сравнение оснащения, комфорта и динамики
Москвич M70 против Tenet T7: сравнение оснащения, комфорта и динамики
В 2026 году российский рынок кроссоверов меняется: локальные бренды предлагают новые модели с богатым оснащением. Сравнение Москвич M70 и Tenet T7 выявило неожиданные различия, которые могут повлиять на выбор покупателей.
Российский рынок автомобилей в 2026 году переживает кардинальные перемены: привычные западные бренды ушли, а их место заняли локализованные модели на китайских платформах. В этой новой реальности кроссоверы Москвич M70 и Tenet T7 оказались в центре внимания. Оба предлагают турбомоторы на 150 л.с., роботизированные коробки передач и передний привод, но различаются по цене и уровню оснащения.
Москвич M70 — новинка, открывающая обновлённую линейку бренда. Уже в младшей комплектации Drive он включает панорамную крышу, двухзонный климат-контроль, электропривод багажника и адаптивный круиз-контроль. В салоне — мягкая отделка, полноценная перчаточная ниша, три плафона освещения и просторный задний ряд благодаря увеличенной колёсной базе. Цена с учётом скидок – 2 689 000 рублей.
Tenet T7, напротив, давно закрепился в статусе народного бестселлера. Его базовая версия Active стоит 2 485 000 рублей, что на 204 тысячи дешевле Москвича. Однако оснащение скромнее: обычный круиз-контроль, подогрев руля, простая мультимедиа и минимум удобств для задних пассажиров. Отделочные материалы бюджетные, в багажнике — жёсткий пластик, а из комфорта — только самое необходимое.
В движении разница ощущается сразу. Tenet T7 чуть быстрее разгоняется до 100 км/ч (9,7 секунды по паспорту), но салон шумнее, подвеска мягкая, а руль лёгкий и не слишком информативный. Москвич M70 выигрывает по тишине, собранности подвески и качеству шумоизоляции. Его руль тяжелее, а повороты проходятся увереннее. Несмотря на чуть более скромную динамику, Москвич воспринимается как более дорогой автомобиль.
Выбор между Москвич M70 и Tenet T7 зависит от приоритетов. Если важны цена и динамика, Tenet T7 остаётся рациональным решением, особенно для такси или ежедневных поездок. Но если нужен комфорт, тишина, современные ассистенты и ощущение автомобиля классом выше — Москвич M70 оправдывает доплату. Важно отметить, что оба кроссовера собираются в России, что снижает зависимость от импорта и упрощает сервисное обслуживание. На современном рынке спрос на такие модели стабильно растёт, а уровень оснащения в базовых версиях становится ключевым фактором выбора для многих покупателей.
Оснащение Москвича в базе заметно богаче: здесь есть подогрев всех сидений, регулировка дефлекторов, электропривод багажника и комплекс ADAS с удержанием в полосе. Tenet T7 предлагает эти же опции только в топ-версиях, где цена уже сопоставима с конкурентом. Подобный подход напоминает появление Sollers SP7, который также сделал ставку на богатое оснащение по доступной цене — подробнее об этом можно узнать в соответствующем материале о российском минивэне с премиальным салоном .
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