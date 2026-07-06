Москвич M70 против Tenet T7: за что переплачивать 200 тысяч рублей — честный вердикт

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

6 июля 2026, 19:16

Москвич M70 против Tenet T7: сравнение оснащения, комфорта и динамики

Москвич M70 против Tenet T7: сравнение оснащения, комфорта и динамики

Москвич M70 против Tenet T7: за что переплачивать 200 тысяч рублей — честный вердикт

Москвич M70 против Tenet T7: сравнение оснащения, комфорта и динамики

В 2026 году российский рынок кроссоверов меняется: локальные бренды предлагают новые модели с богатым оснащением. Сравнение Москвич M70 и Tenet T7 выявило неожиданные различия, которые могут повлиять на выбор покупателей.

В 2026 году российский рынок кроссоверов меняется: локальные бренды предлагают новые модели с богатым оснащением. Сравнение Москвич M70 и Tenet T7 выявило неожиданные различия, которые могут повлиять на выбор покупателей.

Российский рынок автомобилей в 2026 году переживает кардинальные перемены: привычные западные бренды ушли, а их место заняли локализованные модели на китайских платформах. В этой новой реальности кроссоверы Москвич M70 и Tenet T7 оказались в центре внимания. Оба предлагают турбомоторы на 150 л.с., роботизированные коробки передач и передний привод, но различаются по цене и уровню оснащения.

Москвич M70 — новинка, открывающая обновлённую линейку бренда. Уже в младшей комплектации Drive он включает панорамную крышу, двухзонный климат-контроль, электропривод багажника и адаптивный круиз-контроль. В салоне — мягкая отделка, полноценная перчаточная ниша, три плафона освещения и просторный задний ряд благодаря увеличенной колёсной базе. Цена с учётом скидок – 2 689 000 рублей.

Tenet T7, напротив, давно закрепился в статусе народного бестселлера. Его базовая версия Active стоит 2 485 000 рублей, что на 204 тысячи дешевле Москвича. Однако оснащение скромнее: обычный круиз-контроль, подогрев руля, простая мультимедиа и минимум удобств для задних пассажиров. Отделочные материалы бюджетные, в багажнике — жёсткий пластик, а из комфорта — только самое необходимое.

В движении разница ощущается сразу. Tenet T7 чуть быстрее разгоняется до 100 км/ч (9,7 секунды по паспорту), но салон шумнее, подвеска мягкая, а руль лёгкий и не слишком информативный. Москвич M70 выигрывает по тишине, собранности подвески и качеству шумоизоляции. Его руль тяжелее, а повороты проходятся увереннее. Несмотря на чуть более скромную динамику, Москвич воспринимается как более дорогой автомобиль.

Выбор между Москвич M70 и Tenet T7 зависит от приоритетов. Если важны цена и динамика, Tenet T7 остаётся рациональным решением, особенно для такси или ежедневных поездок. Но если нужен комфорт, тишина, современные ассистенты и ощущение автомобиля классом выше — Москвич M70 оправдывает доплату. Важно отметить, что оба кроссовера собираются в России, что снижает зависимость от импорта и упрощает сервисное обслуживание. На современном рынке спрос на такие модели стабильно растёт, а уровень оснащения в базовых версиях становится ключевым фактором выбора для многих покупателей.

Оснащение Москвича в базе заметно богаче: здесь есть подогрев всех сидений, регулировка дефлекторов, электропривод багажника и комплекс ADAS с удержанием в полосе. Tenet T7 предлагает эти же опции только в топ-версиях, где цена уже сопоставима с конкурентом. Подобный подход напоминает появление Sollers SP7, который также сделал ставку на богатое оснащение по доступной цене — подробнее об этом можно узнать в соответствующем материале о российском минивэне с премиальным салоном .

Упомянутые модели: TENET T7
Упомянутые марки: Москвич, TENET
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Moskvich, Тенет

Похожие материалы Moskvich, Тенет

Evolute i-Sky выходит на рынок: старт производства в Липецке в 2026 году
GAC Hyptec HT выходит на рынок РФ: премиальный электрокроссовер с новыми технологиями
Hyundai Mufasa выходит на рынок Узбекистана: старт продаж и комплектации
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ставрополь Брянская область Самара
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться