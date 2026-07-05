Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

5 июля 2026, 05:49

Москвич М70: рекордные продажи, но до массового успеха далеко

Москвич М70: рекордные продажи, но до массового успеха далеко

Москвич М70 установил рекорд продаж: теперь дела у «Москвича» пойдут хорошо или не всё так радужно

Москвич М70: рекордные продажи, но до массового успеха далеко

Москвич М70 за месяц разошелся тиражом 88 экземпляров, что стало новым рекордом для модели. Однако даже этот результат не приближает бренд к массовым продажам - эксперты отмечают проблемы с ценообразованием и продвижением. Почему ситуация сложилась именно так - в материале.

Москвич М70 за месяц разошелся тиражом 88 экземпляров, что стало новым рекордом для модели. Однако даже этот результат не приближает бренд к массовым продажам - эксперты отмечают проблемы с ценообразованием и продвижением. Почему ситуация сложилась именно так - в материале.

Рынок новых автомобилей в России продолжает трансформироваться, и на этом фоне внимание вновь привлекает бренд «Москвич». Недавним событием стал рекорд продаж кроссовера Москвич М70 — за месяц реализовано 88 машин. Для данной марки это заметное достижение, однако при более широком взгляде на ситуацию становится очевидно: до массового успеха пока далеко.

Москвич М70 — младшая модель в новой М-линейке, которая появилась в этом году. Её запуск был сопряжён с большими надеждами: ожидалось, что он даст толчок продажам завода, станет сигналом о смене технологического партнёра и выходе на новый уровень. Тем не менее даже рекордные 88 реализованных автомобилей за месяц выглядят скромно на фоне конкурентов. Для сравнения: в марте было продано 71 авто М70, а более дорогой Москвич М90 и вовсе демонстрирует стагнацию — в мае его тираж составил всего 38 штук.

Эксперты подчёркивают: для выхода на уровень безубыточности бренду необходимо реализовывать около 40 тысяч автомобилей в год. Текущие темпы продаж крайне далеки от этой планки. И даже если сравнивать «Москвич» не с лидерами рынка, а с другими кроссоверами, разница становится разительной. Например, Changan UNI-S в мае разошёлся тиражом более 3 тысяч экземпляров, а Tenet T7 — почти 8 тысяч. При этом стартовая цена Москвич М70 составляет 3,1 миллиона рублей, что выше стоимости многих прямых конкурентов.

Однако причины слабых продаж кроются не только в высокой цене. Продвижение новых моделей «Москвича» практически незаметно: рекламных кампаний мало, а узнаваемость бренда среди покупателей остаётся на низком уровне. Кроме того, ставка на дорогие комплектации себя не оправдала — россияне по-прежнему отдают предпочтение более доступным машинам. Так, Москвич 3, который стоит от 1,6 миллиона рублей, стабильно продаётся лучше всех остальных моделей марки.

Судя по текущей динамике, эксперименты с премиальным позиционированием вряд ли принесут ожидаемых результатов. Для исправления ситуации эксперты советуют сосредоточиться на доработке базовых моделей, расширении списка комплектаций и удержании цен на доступном уровне. Только при таком подходе у «Москвича» появится реальный шанс нарастить продажи и укрепить свои позиции на рынке.

Бренд «Москвич» был возрождён на мощностях бывшего АЗЛК, а новые модели создаются с использованием иностранных платформ. Российский рынок остаётся крайне чувствительным к ценовым факторам и уровню оснащения, что наглядно подтверждает статистика продаж. Если ситуация не изменится, Москвич М70 рискует так и остаться нишевым предложением, несмотря на свои локальные рекорды.

Упомянутые марки: Москвич
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