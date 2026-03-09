Обновленный «Москвич М70» представлен официально: цены, двигатели, комплектации

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

9 марта 2026, 05:27

На дороги выходит «Москвич М70»: что известно о новом кроссовере

Москвич запускает на рынок кроссовер М70 - модель, которая может изменить расстановку сил среди городских SUV. Цена от 3 099 000 рублей, две версии, доработки для России. Почему именно сейчас стоит обратить внимание на новинку, какие плюсы и минусы уже нашли эксперты, и что ждет покупателей - разбираемся подробно.

Российский авторынок переживает сложный период, поэтому появление каждой новой модели становится значимым событием. Новый кроссовер «Москвич М70» не просто расширяет модельный ряд возрожденного бренда, но и задает свежие стандарты в своем классе. В условиях растущей конкуренции именно эта модель может стать определяющей для многих покупателей, предлагая сочетание современных технологий и адаптации к текущим реалиям, хотя прежних объемов продаж бренду пока достичь не удалось.

Главное отличие М70 от предшественников — в смене технической платформы. Если модели «Москвич 3» и «Москвич 8» базируются на китайских платформах JAC, то новая М-линейка (М70 и М90) представляет собой адаптированные версии кроссоверов MG, принадлежащих концерну SAIC. После неудачной попытки MG выйти на российский рынок самостоятельно, эти автомобили получили локализацию под отечественным брендом. Модель прошла серьезную адаптацию к российскому климату, включая испытания в Сургуте и доработку подвесок.

Под капотом М70 предлагается два бензиновых турбомотора объемом 1,5 литра (150 л.с.) в паре с 7-ступенчатым «роботом» и 2,0 литра (200 л.с.) с 9-ступенчатым классическим автоматом. На данный момент доступен только передний привод, но производитель обещает появление полноприводной версии к 2027 году. Уже в базовой комплектации автомобиль может похвастать 19-ю дисками, обширным пакетом обогревов, панорамной крышей и полным набором систем безопасности, включая адаптивный круиз-контроль.

Внешность кроссовера выполнена в спортивном и современном ключе, а салон радует простором, особенно для задних пассажиров. Объем багажного отделения варьируется от 507 до 1484 литров, хотя перевозить длинные предметы мешает перевозить отсутствие лючка в спинках сидений. Интерьер отделан преимущественно мягкими материалами, однако обилие глянца быстро пачкается и бликует на солнце, а скорость отклика мультимедийной системы иногда оставляет желать лучшего.

На ходу М70 демонстрирует уверенную управляемость и неплохую энергоемкость подвески, однако шумоизоляция могла бы быть лучше. Двухлитровая версия радует уверенной динамикой и плавной работой автомата, в то время как младший мотор работает в паре с чуть задумчивой роботизированной коробкой. Расход топлива по показаниям бортового компьютера варьируется в широких пределах — от 8,3 до 14,8 литра в зависимости от мотора и условий движения.

Цены на «Москвич М70» стартуют с 3 099 000 рублей до 3 499 000 рублей за топ-версию. Главными конкурентами для него выступают такие мастодонты класса, как Mazda CX-5 и Toyota RAV4. Среди достоинств новинки — яркий дизайн, богатое базовое оснащение и удачные моторы, а к минусам можно отнести отсутствие полного привода сегодня и среднюю шумоизоляцию. В целом, это сбалансированное предложение для тех, кто ищет современный кроссовер, хорошо адаптированный к российским условиям.

Упомянутые марки: Москвич, JAC
