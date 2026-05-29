Мотор 2.0 с чугунным блоком, 9-ступенчатый ZF и 4WD: каким получился Москвич M90

Москвич M90: новый кроссовер с турбомотором 2.0 л, АКПП ZF и 4WD за 4,2 млн рублей

В России стартовали продажи Москвич M90 - крупного кроссовера с полным приводом и богатым оснащением. Модель вызывает оживленные обсуждения из-за высокой стоимости и отсутствия российских компонентов, что отражает тренды рынка.

Появление Москвич М90 на российском рынке стало знаковым событием для автолюбителей: крупный кроссовер с турбированным мотором 2,0 л, полным приводом и автоматической коробкой ZF сразу оказался в центре внимания. Однако за внешней новизной скрывается знакомая история – модель полностью повторяет китайский MG RX9, а отечественных комплектующих в ней вообще нет.

Сборка Москвич М90 стартовала в начале 2026 года, первые автомобили уже доступны у дилеров. Пока речь идёт о так называемой отверточной сборке из готовых машинокомплектов, но к концу года производство планирует перейти к мелкоузловой сборке, если не возникнет новых сложностей. Внешне отличить Москвич М90 от MG RX9 можно только по шильдику «Москвич» с зубцом кремлёвской стены.

Габариты кроссовера значительные: длина почти 5 метров, колёсная база 2915 мм. В отделке кузова много хрома и серых вставок. Комплектация всего одна — «Ультимейт». В оснащении: светодиодные фары, подогрев и электроприводы зеркал, скрытые ручки, электропривод пятой двери, панорамная крыша, литые 20-дюймовые диски. Салон рассчитан на семь человек (2/3/2), отделан искусственной кожей. Оба передних кресла с электроприводом, подогревом и вентиляцией, руль с подогревом и регулировкой.

Мультимедийная система и приборная панель объединены в единый блок с двумя экранами по 12,3 дюйма. Управление климатом — через сенсор, но есть и физическая кнопка. Климат-контроль трёхзонный, запуск двигателя кнопкой, система бесключевого доступа, массивная центральная консоль с электронным селектором АКПП, беспроводная зарядка, подстаканники со шторкой. Система выбора режимов движения включает пять вариантов: автоматический, спортивный, зимний, экономичный и внедорожный.

Второй ряд — просторный диван с регулировкой и подогревом, отдельным блоком климата, зарядками и подлокотником. Третий ряд рассчитан на двоих, места немного, но при необходимости можно подключиться; есть воздуховоды и зарядка. Объём багажника при поднятых спинках третьего ряда — 332 литра, при сложенных — до 2093 литров.

Безопасность обеспечивают: фронтальные и боковые подушки, шторки, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе, контроль давления в шинах, помощь при спуске и подъёме, экстренное торможение, адаптивное освещение, иммобилайзер, датчики дождя и света.

Техническая часть: передняя подвеска — Макферсон, задняя — многорычажная, полный привод 4WD, дисковые вентилируемые тормоза, электромеханический стояночный тормоз с Auto Hold, дорожный просвет 190 мм. Под капотом — турбомотор 2,0 л (200 л.с., индекс 20А4Е) с чугунным блоком, 16-клапанной ГБЦ, двумя фазовращателями и цепным приводом ГРМ. Коробка — 9-ступенчатая АКПП ZF 9HP50.

Цена Москвич М90 — 4 199 000 рублей, что делает его самым дорогим автомобилем марки. На фоне слабых продаж MG RX9 (менее 1000 машин за два года) и общей тенденции к уменьшению количества машин на дорогах внешний вид модели выглядит неоднозначно. Многие эксперты отмечают, что запуск Москвич М90 — это скорее попытка занять нишу флагманских внедорожников, чем реальный ответ на запросы массового покупателя.

Ситуация с Москвич М90 напоминает недавние примеры локализации зарубежных моделей под традиционными брендами. Как показал опыт с «Волгой» на базе Geely, такие проекты вызывают интерес, но не всегда становятся успешными.