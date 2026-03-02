Впервые раскрыты детали салона и технические особенности флагмана линейки М на ForAuto-2026 в Москве

Москвич М90: первые фото интерьера и моторного отсека нового кроссовера

На форуме ForAuto-2026 в Москве впервые показали интерьер и моторный отсек кроссовера Москвич М90. Новинка выделяется семиместной компоновкой, современными опциями и крупными габаритами. Эксперты отмечают, что модель может изменить расстановку сил в сегменте.

Появление Москвича М90 на ежегодном форуме ForAuto-2026 стало одним из самых обсуждаемых событий в российском автобизнесе. Впервые посетители смогли оценить не только экстерьер, но и внутреннее убранство нового кроссовера, а также заглянуть в моторный отсек. Для отечественного рынка это ответственный шаг: модель претендует на роль флагмана в линейке «М» и может стать лидером в сегменте крупных семиместных внедорожников.

Фото: Москвич / zr.ru

Габариты автомобиля внушают уважение: длина составляет почти пять метров, ширина — чуть меньше двух, а колесная база — 2915 мм. Такие размеры обеспечивают просторный салон и вместительный багажник, что особенно актуально для семейных поездок и дальних путешествий. Впечатляет и оснащение: в средней версии, на базе которой создан М90, предусмотрены трехзонный климат-контроль, система бесключевого доступа, аудиосистема с 12 динамиками и адаптивный круиз-контроль. Список комфортных опций также включает электрорегулировку и вентиляцию передних сидений, подогрев зеркал, функцию их складывания и сохранения настроек. Система кругового обзора, парктроники, панорамная крыша и шумоизолирующее лобовое стекло подчеркивают премиальный статус новинки.

Комплектации пока держатся в секрете, однако уже известно, что под капотом установлен двухлитровый турбомотор SAIC 20A4E, адаптированный для местных условий и выдающий 200 л.с. Этот двигатель имеет родственные корни с агрегатами Opel Astra VI поколения, что говорит о проверенной надежности. В паре с мотором работает 9-ступенчатая автоматическая коробка передач, а привод может быть как передним, так и полным — в зависимости от выбранной версии.

Производство М90 стартовало на московском заводе в декабре 2025 года по схеме крупноузловой сборки. Официальный старт продаж намечен на март 2026 года, и уже сейчас интерес к новости проявляют как частные покупатели, так и корпоративные клиенты. Эксперты рынка отмечают, что появление столь крупного и технологичного кроссовера отечественного бренда способно изменить баланс сил в сегменте и усилить конкуренцию среди семиместных внедорожников.

Москвич М90 — это не просто очередная новинка, а попытка отечественного автопрома выйти на новый уровень. Ставка на современные технологии, простор и богатое оснащение может сыграть решающую роль в успехе модели. Остается дождаться официальных цен и комплектаций, чтобы понять, насколько амбиции производителя соответствуют ожиданиям рынка.