Москвич удивляет: новые кроссоверы M70 и M90 на платформе MG – что ждет покупателей

Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

15 декабря 2025, 07:57

Москвич меняет курс: новые M70 и M90 построены на базе MG, а не JAC

Москвич готовит к запуску кроссоверы M70 и M90 на базе MG. Производитель меняет китайского партнера. Новые модели уже прошли сертификацию. Подробности о причинах перемен и особенностях новинок – в нашем материале.

В автомобильной отрасли России наблюдают перемены: Московский автозавод принял решение о сотрудничестве с JAC и переключении на другого китайского партнера. Уже завершилась сертификация двух новых моделей – Москвич М70 и М90. Оба кроссовера построены на платформах MG, что стало неожиданностью для многих.

Москвич M70 базируется на MG HS второго поколения – популярном среднеразмерном кроссовере, который отлично продается в Европе. Габариты автомобиля составляют 4655х1890х1663 мм, колесная база – 2765 мм. В оригинальной модели используются 1,5 и 2-х литровые турбомоторы мощностью 172 и 231 л.с., но для российского рынка их, скорее всего, дефорсируют до 150 и 200 л.с. под налоговые требования. Коробки передач – семиступенчатый робот или классический автомат на 9 ступеней. Важное замечание: у MG HS только передний привод, даже в топовой комплектации.

Второй новинкой станет Москвич M90, который прошел сертификацию под кодом IS31. Его прототип – семиместный MG/Roewe RX9, известный на внешних рынках как QS. Это мелкий и статусный кроссовер с габаритами 4983х1967х1786 мм и колесной базой 2915 мм. Внешне автомобиль выглядит сдержанно, но дорого, а в салоне – светлая кожа, деревянные вставки и три больших дисплея на передней панели.

Выбор MG объясняется его «британским» происхождением, что помогает минимизировать риски, а также наличием опыта сотрудничества SAIC с российскими компаниями. 

Таким образом, Москвич делает установку на более современную и технологичную платформу, чтобы предложить покупателям актуальные решения. Ожидается, что новые модели появятся в продаже уже в ближайшие месяцы. Покупателей ждет обновленный дизайн, расширенный список опций и свежий взгляд на привычные кроссоверы.

Упомянутые марки: Москвич, MG , SAIC
Похожие материалы Moskvich, МДжи, САИК

