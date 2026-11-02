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Автор: Дарья Климова

2 ноября 2026, 13:37

Зачем новый «Москвич» принудительно старят на 7 лет на заводе?

Зачем новый «Москвич» принудительно старят на 7 лет на заводе?

Как на заводе «Москвич» проверяют стойкость покрытия к реагентам и влаге

Зачем новый «Москвич» принудительно старят на 7 лет на заводе?

На заводе «Москвич» кузов проходит несколько ступеней защиты, а готовую машину проверяют в соляной камере. Испытания имитируют около семи лет эксплуатации. Для российских условий важны и составы в скрытых полостях, и контроль толщины покрытия.

На заводе «Москвич» кузов проходит несколько ступеней защиты, а готовую машину проверяют в соляной камере. Испытания имитируют около семи лет эксплуатации. Для российских условий важны и составы в скрытых полостях, и контроль толщины покрытия.

В соляной камере автомобиль целиком подвергают воздействию высокой концентрации химических реагентов. Так в ускоренном режиме оценивают стойкость кузова и лакокрасочного покрытия к коррозии. По оценке предприятия, испытания имитируют примерно семь лет эксплуатации.

Сложные проверки проводят вместе с профильными организациями, в том числе с центром испытаний НАМИ. Около 85% необходимых проверок завод выполняет самостоятельно. Для оценки лакокрасочного покрытия используют и камеру солевого тумана. Об этом пишет Autonews со ссылкой на пресс-службу марки.

Испытания дополняет контроль на каждом этапе производства. Завод проверяет не только готовый автомобиль: оценивают стойкость покрытия и обработку отдельных участков кузова.

Как обрабатывают кузов

После сварки конструкцию отправляют в цех окраски. Сначала металл очищают и подготавливают: кузов последовательно погружают в ванны с технологическими растворами. Затем наносят катафорезный грунт. Он покрывает внешние панели и внутренние участки, к которым сложно добраться.

Далее герметизируют швы и соединения кузовных деталей. На один автомобиль расходуют более 150 м специальной мастики; после ее нанесения масса кузова увеличивается более чем на 15 кг. Состав должен ограничивать проникновение влаги и снижать риск коррозии.

За герметизацией следует окраска. Покрытие включает два вида грунта, базовую эмаль и лак, а его общая толщина составляет не менее 100 микрон. Каждый слой помогает защитить металл и создает внешний вид автомобиля.

В скрытые полости кузова под высоким давлением подают состав на основе жидкого воска. После обработки автомобиль направляют в сушильную камеру для термической обработки. Она дополняет катафорезный грунт и герметизацию швов, закрывая участки, куда сложно добраться при нанесении покрытия на внешние панели.

Что проверяют на линии

Большинство операций в цехе автоматизировано и выполняется роботами. Вручную специалисты обрабатывают главным образом труднодоступные зоны, где важны точность и возможность корректировать процесс. Автоматика контролирует параметры среды: температуру и влажность, движение воздуха. Отдельно следят за давлением и подачей лакокрасочных материалов.

Толщину покрытия измеряют прямо на линии, затем проводят дополнительные выборочные проверки. Перед передачей кузова в следующее подразделение конструкцию осматривают целиком: ее делят на контрольные зоны, которые специалисты проверяют при освещенности более 1500 люкс.

Несколько кузовов каждый день проходят расширенный контроль. Специалисты проверяют нанесение мастики и измеряют толщину лакокрасочного слоя. Отдельно оценивают внешний вид машины и совпадение оттенков кузовных элементов. Для этого используют кабину с регулируемым освещением.

На предприятии связывают многоступенчатую обработку с защитой кузова от влаги и коррозии. Она должна помочь противостоять дорожным реагентам и перепадам температур, характерным для российских условий. Ресурс техники зависит и от состояния других узлов: в материале о моторах разбирались китайские аналоги с маркетплейсов и вопросы к их ресурсу.

Ранее сообщалось, что в 2027 году бестселлер марки «Москвич 3» планируют обновить и увеличить уровень его локализации.

Упомянутые марки: Москвич
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