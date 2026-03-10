Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

10 марта 2026, 16:46

Седан появится в М-линейке Москвича если одобрят проект

Генеральный директор «Москвич» Елена Фролова раскрыла, что компания может пополнить М-линейку новым седаном. Окончательное решение примут до конца года. Почему этот шаг может изменить рынок и что известно о планах - разбираемся подробно.

Российских автолюбителей ждет важное обновление: «Москвич» всерьез задумался о расширении своей М-линейки за счет новой модели в кузове седан. Это решение может заметно повлиять на выбор покупателей, ведь до сих пор в линейке преобладали кроссоверы, а появление седана способно привлечь новую аудиторию и усилить позиции бренда на рынке.

Как сообщает «Российская Газета», генеральный директор «Москвич» Елена Фролова подтвердила, что компания активно обсуждает возможность запуска седана. По ее словам, сейчас специалисты анализируют, каким должен быть этот автомобиль, чтобы соответствовать ожиданиям российских водителей и вписаться в концепцию М-линейки. Окончательное решение по проекту планируется принять до конца текущего года, что добавляет интриги и подогревает интерес к будущим новинкам.

Пока подробности о возможной новинке держатся в секрете, но эксперты предполагают, что речь идет о модели С или D-класса. Такой шаг выглядит логичным: в условиях растущей конкуренции и спроса на универсальные автомобили, седан может стать удачным дополнением к уже существующим кроссоверам «М70» и «М90». Напомним, что в стартовой линейке «Москвича» уже есть лифтбек с индексом «6», созданный совместно с JAC, и его убирать из ассортимента не планируют.

Интересно, что ранее компания уже анонсировала работу над полноприводной моделью, которая должна появиться в ближайшем будущем. Подробности о том, как это повлияет на стратегию бренда и какие изменения ждут покупателей, можно узнать в материале о расширении модельного ряда, опубликованном ранее: подробности о новой полноприводной версии Москвича.

Таким образом, «Москвич» продолжает активно развивать свою продуктовую линейку, делая ставку на разнообразие и адаптацию к запросам рынка. Если проект седана получит одобрение, это станет заметным событием для отечественного автопрома и может задать новый вектор развития для всей марки.

Упомянутые марки: Москвич
