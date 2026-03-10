Седан появится в М-линейке Москвича если одобрят проект

10 марта 2026, 16:46
Москвич рассматривает выпуск седана в новой М-линейке: решение ожидается до конца года
Москвич рассматривает выпуск седана в новой М-линейке: решение ожидается до конца года
Генеральный директор «Москвич» Елена Фролова раскрыла, что компания может пополнить М-линейку новым седаном. Окончательное решение примут до конца года. Почему этот шаг может изменить рынок и что известно о планах - разбираемся подробно.
Российских автолюбителей ждет важное обновление: «Москвич» всерьез задумался о расширении своей М-линейки за счет новой модели в кузове седан. Это решение может заметно повлиять на выбор покупателей, ведь до сих пор в линейке преобладали кроссоверы, а появление седана способно привлечь новую аудиторию и усилить позиции бренда на рынке.
Как сообщает «Российская Газета», генеральный директор «Москвич» Елена Фролова подтвердила, что компания активно обсуждает возможность запуска седана. По ее словам, сейчас специалисты анализируют, каким должен быть этот автомобиль, чтобы соответствовать ожиданиям российских водителей и вписаться в концепцию М-линейки. Окончательное решение по проекту планируется принять до конца текущего года, что добавляет интриги и подогревает интерес к будущим новинкам.
Пока подробности о возможной новинке держатся в секрете, но эксперты предполагают, что речь идет о модели С или D-класса. Такой шаг выглядит логичным: в условиях растущей конкуренции и спроса на универсальные автомобили, седан может стать удачным дополнением к уже существующим кроссоверам «М70» и «М90». Напомним, что в стартовой линейке «Москвича» уже есть лифтбек с индексом «6», созданный совместно с JAC, и его убирать из ассортимента не планируют.
Интересно, что ранее компания уже анонсировала работу над полноприводной моделью, которая должна появиться в ближайшем будущем. Подробности о том, как это повлияет на стратегию бренда и какие изменения ждут покупателей, можно узнать в материале о расширении модельного ряда, опубликованном ранее: подробности о новой полноприводной версии Москвича.
Таким образом, «Москвич» продолжает активно развивать свою продуктовую линейку, делая ставку на разнообразие и адаптацию к запросам рынка. Если проект седана получит одобрение, это станет заметным событием для отечественного автопрома и может задать новый вектор развития для всей марки.
Похожие материалы Moskvich
-
10.03.2026, 18:02
Почему УАЗы исключили из списка разрешенных автомобилей для такси в России
С 1 марта 2026 года изменились требования к автомобилям для такси. В перечне Минпромторга не оказалось УАЗов. Эксперты объяснили причины такого решения. Узнайте, какие модели теперь разрешены.Читать далее
-
10.03.2026, 17:59
Мотоциклисты Москвы открыли сезон: весенние риски и советы для безопасности
В столице начался мотосезон. На дорогах появились первые мотоциклисты. Эксперты предупреждают о весенних рисках. Байкерам и водителям советуют быть особенно внимательными.Читать далее
-
10.03.2026, 17:35
Audi RS 3 Competition Limited: юбилейная версия с акцентом на культовый мотор
Audi отмечает 50-летие своих пятицилиндровых двигателей выпуском лимитированной RS 3 Competition Limited. Модель получила элементы дизайна от RS 5 и может стать последней в текущем поколении. Почему этот автомобиль уже называют символом перемен - в нашем материале.Читать далее
-
10.03.2026, 17:29
Почему покупатели Lada выбирают Тольятти вместо местных автосалонов
Многие автолюбители отправляются за новой Lada в Тольятти. Причины такого выбора удивляют. В материале раскрываются детали и неожиданные нюансы. Узнайте, почему этот город остается магнитом для покупателей.Читать далее
-
10.03.2026, 17:27
Массовые сбои после обновления HyperOS 3: смартфоны Xiaomi, Redmi и POCO оказались заблокированы
Владельцы смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO столкнулись с неожиданной проблемой после установки HyperOS 3: устройства перестают работать из-за активации региональной блокировки. Эксперты предупреждают о рисках при покупке и советуют, как не попасть в неприятную ситуацию.Читать далее
-
10.03.2026, 17:21
MAN TGM 4x4: новый стандарт автономных автодомов для российских путешественников
В 2026 году на российском рынке появился автодом на базе MAN TGM 4x4, который сочетает в себе премиальный уровень комфорта, продуманную автономию и современные технологии. Модель рассчитана на длительные путешествия вдали от цивилизации и способна удивить даже опытных автотуристов. Особое внимание уделено деталям интерьера и технической оснащенности.Читать далее
-
10.03.2026, 17:15
Брать или не брать Geely Monjaro на вторичке? Главные подводные камни
Хотите купить Geely Monjaro с пробегом, но боитесь попасть на дорогой ремонт? Журналисты изучили отзывы владельцев и выяснили, какие «сюрпризы» может преподнести этот кроссовер — и как их избежать. Рассказываем, на что смотреть при покупке, чтобы не потратить лишние 300 000 рублей. Читать далее
-
10.03.2026, 17:12
Renault R-Space: концепт, который не появится на дорогах, но меняет подход к автомобилям
Renault вновь удивляет автолюбителей, представляя R-Space Lab - концепт, который не дойдет до серийного производства, но способен изменить взгляд на привычный автомобильный интерьер. Почему этот проект важен для будущего бренда и какие идеи он закладывает в новые модели - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.03.2026, 16:32
Nissan Leaf признан лучшим автомобилем года по версии женщин-журналистов
Женское жюри из 86 автоэкспертов из 55 стран определило победителя престижной премии Women's Worldwide Car of the Year 2026. Nissan Leaf оказался на вершине рейтинга, а вместе с ним награды получили и другие модели. Почему именно эти автомобили оказались в центре внимания и что это значит для рынка - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.03.2026, 16:20
Volkswagen ID. Unyx 08: новый электрокроссовер с необычным интерьером и запасом хода 730 км
Volkswagen представил интерьер своего нового электрокроссовера ID. Unyx 08, который заметно отличается от привычных моделей бренда. В салоне почти нет привычных кнопок, а управление сосредоточено на больших экранах. Модель уже готовится к старту продаж в Китае и может попасть в Россию по параллельному импорту. Почему этот автомобиль может изменить рынок - в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Moskvich
-
10.03.2026, 18:02
Почему УАЗы исключили из списка разрешенных автомобилей для такси в России
С 1 марта 2026 года изменились требования к автомобилям для такси. В перечне Минпромторга не оказалось УАЗов. Эксперты объяснили причины такого решения. Узнайте, какие модели теперь разрешены.Читать далее
-
10.03.2026, 17:59
Мотоциклисты Москвы открыли сезон: весенние риски и советы для безопасности
В столице начался мотосезон. На дорогах появились первые мотоциклисты. Эксперты предупреждают о весенних рисках. Байкерам и водителям советуют быть особенно внимательными.Читать далее
-
10.03.2026, 17:35
Audi RS 3 Competition Limited: юбилейная версия с акцентом на культовый мотор
Audi отмечает 50-летие своих пятицилиндровых двигателей выпуском лимитированной RS 3 Competition Limited. Модель получила элементы дизайна от RS 5 и может стать последней в текущем поколении. Почему этот автомобиль уже называют символом перемен - в нашем материале.Читать далее
-
10.03.2026, 17:29
Почему покупатели Lada выбирают Тольятти вместо местных автосалонов
Многие автолюбители отправляются за новой Lada в Тольятти. Причины такого выбора удивляют. В материале раскрываются детали и неожиданные нюансы. Узнайте, почему этот город остается магнитом для покупателей.Читать далее
-
10.03.2026, 17:27
Массовые сбои после обновления HyperOS 3: смартфоны Xiaomi, Redmi и POCO оказались заблокированы
Владельцы смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO столкнулись с неожиданной проблемой после установки HyperOS 3: устройства перестают работать из-за активации региональной блокировки. Эксперты предупреждают о рисках при покупке и советуют, как не попасть в неприятную ситуацию.Читать далее
-
10.03.2026, 17:21
MAN TGM 4x4: новый стандарт автономных автодомов для российских путешественников
В 2026 году на российском рынке появился автодом на базе MAN TGM 4x4, который сочетает в себе премиальный уровень комфорта, продуманную автономию и современные технологии. Модель рассчитана на длительные путешествия вдали от цивилизации и способна удивить даже опытных автотуристов. Особое внимание уделено деталям интерьера и технической оснащенности.Читать далее
-
10.03.2026, 17:15
Брать или не брать Geely Monjaro на вторичке? Главные подводные камни
Хотите купить Geely Monjaro с пробегом, но боитесь попасть на дорогой ремонт? Журналисты изучили отзывы владельцев и выяснили, какие «сюрпризы» может преподнести этот кроссовер — и как их избежать. Рассказываем, на что смотреть при покупке, чтобы не потратить лишние 300 000 рублей. Читать далее
-
10.03.2026, 17:12
Renault R-Space: концепт, который не появится на дорогах, но меняет подход к автомобилям
Renault вновь удивляет автолюбителей, представляя R-Space Lab - концепт, который не дойдет до серийного производства, но способен изменить взгляд на привычный автомобильный интерьер. Почему этот проект важен для будущего бренда и какие идеи он закладывает в новые модели - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.03.2026, 16:32
Nissan Leaf признан лучшим автомобилем года по версии женщин-журналистов
Женское жюри из 86 автоэкспертов из 55 стран определило победителя престижной премии Women's Worldwide Car of the Year 2026. Nissan Leaf оказался на вершине рейтинга, а вместе с ним награды получили и другие модели. Почему именно эти автомобили оказались в центре внимания и что это значит для рынка - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.03.2026, 16:20
Volkswagen ID. Unyx 08: новый электрокроссовер с необычным интерьером и запасом хода 730 км
Volkswagen представил интерьер своего нового электрокроссовера ID. Unyx 08, который заметно отличается от привычных моделей бренда. В салоне почти нет привычных кнопок, а управление сосредоточено на больших экранах. Модель уже готовится к старту продаж в Китае и может попасть в Россию по параллельному импорту. Почему этот автомобиль может изменить рынок - в нашем материале.Читать далее