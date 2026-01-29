Что грозит рынку при смене партнеров: как изменится стратегия Москвича и появятся ли новые модели

29 января 2026, 13:29
Москвич сохраняет курс: производство моделей 6 и 8 продолжается
Автозавод «Москвич» официально опроверг слухи о прекращении закупок компонентов для моделей 6 и 8, а также заявил о сохранении производства «Москвич 3» до 2026 года. Почему эта новость важна для рынка и что стоит за сменой технологических партнеров - разбираемся в деталях. Впереди новые модели и перемены, которые могут повлиять на весь сегмент.
Ситуация вокруг автозавода «Москвич» в очередной раз оказалась в центре внимания - на этот раз из-за слухов о возможном прекращении закупок комплектующих для моделей 6 и 8. Для российского рынка, где каждая новость о локальном производителе может повлиять на стратегию дилеров и покупателей, подобные сообщения имеют особое значение. В условиях, когда автопром переживает непростые времена, любые перемены в цепочках поставок способны вызвать цепную реакцию.
Как сообщает Autonews, представители «Москвича» официально опровергли информацию о прекращении закупок компонентов для сборки автомобилей 6 и 8. Более того, в компании подчеркнули, что не планируют останавливать производство модели 3 в 2026 году, несмотря на появившиеся в прессе прогнозы. В пресс-службе завода отметили, что политика компании не предусматривает раскрытие деталей по закупкам, однако уверили: планы по остановке производства не рассматриваются.
Ранее в отрасли активно обсуждалась возможная смена технологического партнера - вместо китайской компании JAC, с которой сотрудничество якобы прекращается, «Москвич» может начать работать с концерном SAIC. Это вызвало волну домыслов о судьбе всей актуальной линейки бренда, включая модели 6, 8 и 3. По слухам, именно из-за смены поставщика комплектующих производство этих автомобилей может быть свернуто, а контракт на сборку «Москвича 3» рассчитан до конца 2026 года.
Однако на фоне этих разговоров завод представил новую линейку автомобилей под индексом «М», куда вошли кроссоверы М70 и М90. Оба автомобиля созданы на базе моделей бренда MG, который входит в состав SAIC. По заявлениям представителей «Москвича», новинки появятся в продаже весной 2026 года. Это может означать, что компания не только не собирается уходить с рынка, но и готовит обновление модельного ряда, ориентируясь на современные тренды и запросы покупателей.
В текущих условиях, когда российский автопром вынужден быстро адаптироваться к новым реалиям, подобные заявления и действия «Москвича» выглядят как попытка сохранить устойчивость и доверие клиентов. Смена технологических партнеров - процесс сложный и зачастую болезненный, но для завода это шанс обновить линейку и предложить рынку более современные решения. Вопрос лишь в том, насколько быстро и безболезненно пройдет этот переход, и как на него отреагируют потребители.
