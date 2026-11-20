Какие три стиля дизайна придумали на заводе «Москвич» для будущих машин

Дизайнеры «Москвича» представили три визуальные концепции для новых машин без оглядки на советское прошлое. Разбираем, как могут измениться автомобили бренда.

Дизайнеры «Москвича» представили три визуальные концепции для новых машин без оглядки на советское прошлое. Разбираем, как могут измениться автомобили бренда.

На Форуме промышленного дизайна в Музее транспорта Москвы 19 ноября 2026 года руководитель направления дизайна завода «Москвич» Денис Тарелкин представил три варианта визуального языка будущих автомобилей. Окончательный дизайн-код марки пока не выбран: завод ищет концепцию, а не готовит премьеру серийной модели. Названия будущих машин, сроки их выхода и готовые кузовные проекты не объявлялись.

Одно из направлений - лаконичная нордическая стилистика с акцентом на функциональность. Сдержанный экстерьер предполагается сочетать с более комфортным интерьером и четкой графикой. Брутальный вариант строится на геометричных линиях и простых поверхностях. Динамичный опирается на обтекаемые формы и линии кузова, создающие визуальное ощущение движения.

Историю марки на заводе намерены учитывать, но прежние решения копировать не планируют. Среди ориентиров Тарелкин назвал узнаваемость и удобство; также важны технологичность и потребности водителей. По его словам, автомобильный дизайн охватывает внешний вид и эргономику. В него входят функциональность, технологии и производственные возможности предприятия.

Производственные условия важны и для воплощения внешних решений: дизайн должен учитывать возможности изготовления кузовных деталей и сборки. Ранее возможное обновление «Москвича 3» связывали с переходом к выпуску собственных кузовных панелей ориентировочно в начале 2028 года. Но этот проект не связывали напрямую ни с одним из трех представленных стилевых направлений.

На российском рынке сейчас представлены кроссоверы «Москвич 3», M70 и M90. Модели новой линейки M построены на технологической базе китайского концерна SAIC, тогда как «Москвич 3» относится к автомобилям на базе JAC. Стартовая цена M70 составляет около 3,1 млн рублей. В этом сегменте марка конкурирует с Haval, Tenet и Belgee.

Для автомобилей, которые могут получить новый дизайн-код, пока не объявлены конкретная модель, платформа и серийная техническая спецификация. Представленные направления описывают лишь визуальные принципы, которым, возможно, не суждено воплотиться в серийных машинах.