Чем Москвич‑21406 «Колхозник» отличался от обычного АЗЛК‑2140 и зачем заводу понадобилась отдельная версия для села

29 августа 2026, 23:01
Москвич-21406: чем сельская версия отличалась от стандартного АЗЛК-2140
Москвич-21406: чем сельская версия отличалась от стандартного АЗЛК-2140
Москвич-21406 был специально адаптирован для сельских дорог: измененная подвеска, мотор под дешевый бензин и простые барабанные тормоза сделали его практичным выбором для деревни.
Москвич-21406, известный как «Колхозник», был создан специально для эксплуатации в сельской местности и отличался от стандартного АЗЛК-2140 не внешним видом, а техническими решениями. Внешне машина не отличилась оригинальностью, но внутри были доработки, которые делали ее более выносливой и неприхотливой для деревенских условий.
В 1978 году автозавод получил задачу по адаптации легкового автомобиля для нужд села. За несколько месяцев инженеры собрали новую версию из уже существующих компонентов: барабанные тормоза от старых моделей, рессоры от универсала и дефорсированный двигатель, который уже разрабатывался на производстве. Такой подход позволял быстро управлять выпуском и точно учитывать требования к внешним воздействиям.
Главное изменение коснулось двигателя. Мощность снизилась с 75 до 68 л.с., максимальная скорость упала до 130 км/ч. Это было сделано за счет нового поршня с увеличенной горелкой и уменьшенного сжатия - теперь мотор работал на более дешевом и доступном 76-м бензине, который был стандартом для атмосферных моторов. Такой шаг позволит не только сократить расходы, но и увеличить ресурс двигателя, что особенно ценно там, где сервисные услуги и запчасти находятся в дефиците.
Тормозная система тоже претерпела изменения: вместо дисковых тормозов, на «Колхознике» установили барабаны по кругу. Это решение было продиктовано практичностью — барабанные тормоза проще обслуживать, они менее чувствительны к загрязнениям и позволяют использовать тормозную жидкость БСК, которую можно было найти в любом сельском гараже. Такой подход делал ремонт возможным даже в полевых условиях.
Подвеска стала заметно жестче: спереди установили усиленные пружины, сзади - рессоры, как у универсала. Дополнительно под мотором появился штампованный поддон для защиты картера и фильтра от ударов. Колеса лишились декоративных колпаков — вместо них использовали глухие гайки и маленькие блестящие колпачки, чтобы грязь не забивалась и уход был проще.
Шины для Москвич-21406 выбирались из доступного ассортимента - чаще всего это была зимняя резина с агрессивным протектором, которая хоть и шумела на асфальте и быстро изнашивалась, но в грязи и на раскисших дорогах проявляла себя уверено. Однако качество этих покрышек вызывало нарекания еще тогда: на плавной дороге они теряли сцепление, а расход топлива рос.
Комплектация сельской версии включала буксирный трос и петлю под задним бампером - не для того, чтобы тянуть прицеп, а чтобы машину можно было вытащить из грязи или снега.
Выпуск Москвич-21406 продолжался до 1987 года, всего было собрано 94 628 экземпляров.
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