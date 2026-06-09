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Автор: Мария Степанова

9 июня 2026, 18:56

Москвич-2140SL: редкая версия седана с необычным интерьером и деталями 80-х

Москвич-2140SL: редкая версия седана с необычным интерьером и деталями 80-х

Экспортный Москвич‑2140SL 1983 года — редкий случай обновления и дизайнерских находок

Москвич-2140SL: редкая версия седана с необычным интерьером и деталями 80-х

Москвич-2140SL 1983 года выделился среди советских автомобилей благодаря смелым дизайнерским решениям, новым материалам и деталям, которые сделали его заметным явлением на рынке. Сегодня интерес к этой модели не угасает, а эксперты продолжают обсуждать ее особенности и влияние на развитие отечественного автопрома.

Москвич-2140SL 1983 года выделился среди советских автомобилей благодаря смелым дизайнерским решениям, новым материалам и деталям, которые сделали его заметным явлением на рынке. Сегодня интерес к этой модели не угасает, а эксперты продолжают обсуждать ее особенности и влияние на развитие отечественного автопрома.

Москвич-2140SL 1983 года — не просто очередная модификация известного седана, а настоящий символ перемен для советских автомобилистов. В начале 80-х этот автомобиль стал неожиданным прорывом: привычный облик преобразился за счёт массивных пластиковых бамперов, новых молдингов, оригинальных колпаков и крупных задних фонарей. Даже шильдик SL на крышке багажника выглядел как вызов традиции — впервые на советском рынке появилось обозначение «Super Luxe», что само по себе стало событием.

Особое внимание уделялось деталям. Первые экземпляры окрасили в модный для того времени металлик, используя финскую краску «Тиккурила», в двух новых цветах: светло-серый «Снежная королева» и коричнево-медный «Страдивари». Также изменился интерьер: оригинальная комбинация приборов, современный радиоприёмник, новые обивки и ручки дверей, панель приборов югославского производства, велюровые сиденья с подголовниками и плавная регулировка спинок кресел. Всё это создавало впечатление автомобиля, способного конкурировать с зарубежными аналогами.

Москвич-2140SL выпускался с 1980 по 1987 год; за это время было собрано 170 436 машин. Под капотом находился стандартный двигатель рабочим объёмом 1,5 литра мощностью 75 л.с., работавший в паре с четырёхступенчатой коробкой передач, которая, однако, не отличалась идеальной синхронизацией.

В стремлении соблюдать экспортные стандарты на SL установили более совершенный карбюратор ДААЗ и новый прерыватель-распределитель Р147, созданный по лицензии Bosch. Для повышения комфорта и управляемости автомобиль оснастили передними дисковыми тормозами с вакуумным усилителем. Однако использование металлических красок и пластика привело к появлению несоответствия цвета между кузовом и пластиковыми элементами, а ремонт усложнялся из-за недостатка оригинальных деталей.

Москвич-2140SL стал не только техническим, но и культурным феноменом — смелой попыткой вписать советский автопром в мировой контекст. Сегодня эта модель вызывает интерес у коллекционеров и автолюбителей, а её особенности позволяют лучше понять, как в СССР пытались догнать мировые тенденции. Важно отметить, что SL был одним из первых советских автомобилей, где акцент делался на комфорте и индивидуальности, а не только на практичности. Это может свидетельствовать о начале новой эры в отечественном автопроме, когда даже массовые модели стали получать элементы, ранее считавшиеся неприемлемыми или излишними для советского рынка.

Упомянутые марки: Москвич
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