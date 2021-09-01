Москвичей предупредили о 9-балльных пробках
В среднем, в сутки в сентябре на дорогах Москвы будет 3,3 млн автомобилей. По пятницам машин будет еще больше из-за отъезда за город на выходные. Как показывают многолетние наблюдения, свободных мест для парковки станет меньше. Традиционно с наступлением осени жители города возвращаются из отпусков к деловой жизни.
Столичным водителям в очередной раз напомнили о необходимости быть внимательными за рулем и соблюдать ПДД. В частности, соблюдать правила парковки и не оставлять машину впритык к пешеходному переходу. Из-за неудачно припаркованного автомобиля водитель может вовремя не заметить бегущего к переходу ребенка.
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