25 июля 2017, 15:01
Москвичи поедут с новыми номерами
ГИБДД ГУ МВД России по столице начала выдавать номерные знаки с новым кодом региона. Отныне вместо цифр «777» будут «799» , поскольку предыдущая серия номеров закончилась.
Как сообщается на сайте ведомства, общее число комбинаций номеров с одним кодом региона составляет 1,728 млн единиц. Код «777» был введен в оборот в 2013 году, однако за 4 года все возможные цифровые и буквенные комбинации закончились.
Сейчас за Москвой закреплено семь кодов: 77, 99, 97, 177, 197, 199 и 777. Для Московской области предусмотрено еще пять кодов: 50, 90, 150, 190 и 750.
Сейчас за Москвой закреплено семь кодов: 77, 99, 97, 177, 197, 199 и 777. Для Московской области предусмотрено еще пять кодов: 50, 90, 150, 190 и 750.
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