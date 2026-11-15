15 ноября 2026, 22:14
Кто кому должен при стройке челябинского метротрамвая: подрядчик подал встречный иск
Кто кому должен при стройке челябинского метротрамвая: подрядчик подал встречный иск
В арбитраже сошлись два крупных требования. Первоначальный спор идет о начислениях по контракту на метротрамвай. Пока дело приостановлено, суд принял встречное заявление подрядчика. Разбирательство остановила назначенная экспертиза.
Первоначальный иск касается санкций по договору за период с 17 декабря 2024 года по 5 ноября 2025-го. Заказчик метротрамвая требует взыскать с подрядчика 216,98 млн рублей пеней, около 217 млн рублей. Во время этого дела Арбитражный суд Челябинской области принял встречное заявление АО «Моспроект-3» к АО «Челябинский метротрамвай», пишет Abw.agency.
Московская компания выступает генподрядчиком и просит взыскать 293,17 млн рублей задолженности за выполненные работы. Еще 2,87 млн рублей заявлены как неустойка за просрочку оплаты с 13 октября по 2 ноября 2026 года. Общая сумма встречных требований составляет около 296 млн рублей. Подрядчик также требует начислять пени дальше: одну трехсотую действующей основной ставки Банка России от суммы долга за каждый день, с 3 ноября до фактического исполнения обязательства.
У заказчика есть отдельное требование о продолжении начислений. Оно касается неисполненных обязательств и рассчитано по ставке 1/300 действующей на дату уплаты основной ставки ЦБ РФ. Такой расчет «Челябинский метротрамвай» просит вести с 6 ноября 2025 года до исполнения обязательства. Заявленные сторонами суммы пока остаются исковыми требованиями: суд еще не установил, какая из организаций должна исполнить обязательства.
Разбирательство приостановили из-за экспертизы. 28 июля 2026 года суд удовлетворил ходатайство «Моспроект-3» и поручил исследование ООО «Техноком-Инвест». Позже срок продлили: определением от 15 октября его установили до 1 декабря 2026 года.
Суд счел встречное заявление допустимым, хотя дело приостановлено. В этот период разрешены процессуальные действия для срочной защиты имущественных интересов или подготовки к возобновлению разбирательства. Суд применил по аналогии разъяснения Пленума Верховного Суда о принятии обеспечительных мер при приостановленном производстве.
Встречное требование связано с первоначальным и может исключить его удовлетворение полностью либо частично. После возобновления производства оба иска рассмотрят вместе. «Челябинскому метротрамваю» предложено направить письменный отзыв; обжаловать определение о принятии встречного иска нельзя.
Спор возник из контракта на разработку проектной документации и строительство первой линии метротрама «Север - Юг». Его заключили в августе 2022 года по максимальной цене 49,3 млрд рублей. Первоначальный иск заказчика касается санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком договорных обязательств, встречный - оплаты выполненных работ. Среди участников дела АО «Моспромпроект» и ПАО «Совкомбанк»; в нем также участвует ФБУ «Федеральный центр строительного контроля».
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