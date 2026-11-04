Сдали на год раньше срока: на дублере трассы М-4 «Дон» открыли ключевой мост после тотальной перестройки

4 ноября 2026, 14:38
Опоры сгнили на 100%: как на трассе М-4 «Дон» экстренно спасали от обрушения мост 1961 года
Опоры сгнили на 100%: как на трассе М-4 «Дон» экстренно спасали от обрушения мост 1961 года
Мост на альтернативном направлении трассы М-4 «Дон» в Тульской области отремонтировали более чем на год раньше срока. После ремонта проезжая часть стала шире, для пешеходов предусмотрен отдельный тротуар. Что заменили на сооружении и зачем оно необходимо жителям Ефремовской агломерации?
На 311-м километре альтернативного направления М-4 «Дон» мост через Красивую Мечу связывает населенные пункты Ефремовской агломерации и пропускает транзит в обход основного хода трассы. Как сообщила пресс-служба аппарата вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, движение по переправе открыли 3 ноября после капитального ремонта, более чем на год раньше планового срока. По данным региональных СМИ, весь комплекс работ занял 363 дня.
Проезжую часть расширили с прежних 8 до 10 метров. Для пешеходов устроили отдельный тротуар шириной 1,5 метра, а грузоподъемность сооружения привели в соответствие с современными требованиями. Мост нужен для повседневных поездок жителей на работу и за услугами, в том числе в школы и медицинские учреждения, а также в магазины.
Старое мостовое полотно демонтировали, вместе с ним убрали прежнюю несущую систему, включая пролетные строения и опоры. Новые фундаменты выполнили на буронабивных сваях: глубина скважин составляла около 20 метров. Затем возвели монолитные железобетонные опоры и смонтировали железобетонные пролеты. Прежнюю пятипролетную конструкцию заменили трехпролетной. Сверху обустроили новое мостовое полотно и установили электрическое освещение.
Мост построили в 1961 году, и до нынешнего проекта капитального ремонта на нем не проводили. Обследование выявило аварийное состояние сооружения: износ отдельных опор достигал 100%. После завершения работ переправа сохранила функцию транзитного маршрута в обход основного направления М-4 «Дон» и связь между населенными пунктами Ефремовского района.
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