17 января 2018, 14:02

Мост через Сестру встает на капремонт

Дан старт работам по плановому капитальному ремонту моста через реку Сестра (52-й км региональной трассы «Огоньки — Стрельцово — Толоконниково»), что в Выборгском районе Ленинградской области.
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В связи с этим движение автотранспорта через реку ограничивается в период с 26 февраля по 25 августа 2018 года. Объезд будет организован по федеральной трассе А-181 «Скандинавия», региональной дороге «Репино — Симагино», а также трассам муниципального значения.

По информации пресс-службы областного Правительства, за 6 месяцев на объекте будет выполнен подъем пролетного строения мостового перехода в рамках капитального ремонта. Капремонтом также предусмотрено восстановление несущей способности всех опор моста, обновление гидроизоляции и устройство нового асфальтобетонного покрытия. Согласно контракту, гарантия на выполненный ремонт составит восемь лет.

Заметим, что мост через реку Сестра введен в эксплуатацию в 1983 году. Ежедневно по нему проходит 1 500 автомобилей, значительную часть которых составляют большегрузы.

В прошлом году было отремонтировано 5 мостов в Приозерском, Выборгском и Всеволожском районах Ленинградской области. В наступившем году дорожники планируют выполнить ремонт девяти мостовых переходов в Тихвинском, Гатчинском, Кингисеппском районах, а также путепровода на участке региональной дороги «Зуево — Новая Ладога», расположенном в Новгородской области.

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Мост через Сестру встает на капремонт
В связи с этим движение автотранспорта через реку ограничивается в период с 26 февраля по 25 августа 2018 года. Объезд будет организован по федеральной трассе А-181 «Скандинавия», региональной дороге «Репино — Симагино», а также трассам муниципального значения.По информации пресс-службы областного Правительства, за 6 месяцев на объекте будет выполнен подъем пролетного строения мостового перехода в рамках капитального ремонта. Капремонтом также предусмотрено восстановление несущей способности всех опор моста, обновление гидроизоляции и устройство нового асфальтобетонного покрытия. Согласно контракту, гарантия на выполненный ремонт составит восемь лет.Заметим, что мост через реку Сестра введен в эксплуатацию в 1983 году. Ежедневно по нему проходит 1 500 автомобилей, значительную часть которых составляют большегрузы. В прошлом году было отремонтировано 5 мостов в Приозерском, Выборгском и Всеволожском районах Ленинградской области. В наступившем году дорожники планируют выполнить ремонт девяти мостовых переходов в Тихвинском, Гатчинском, Кингисеппском районах, а также путепровода на участке региональной дороги «Зуево — Новая Ладога», расположенном в Новгородской области.
2018-01-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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