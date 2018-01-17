Мост через Сестру встает на капремонт
В связи с этим движение автотранспорта через реку ограничивается в период с 26 февраля по 25 августа 2018 года. Объезд будет организован по федеральной трассе А-181 «Скандинавия», региональной дороге «Репино — Симагино», а также трассам муниципального значения.
По информации пресс-службы областного Правительства, за 6 месяцев на объекте будет выполнен подъем пролетного строения мостового перехода в рамках капитального ремонта. Капремонтом также предусмотрено восстановление несущей способности всех опор моста, обновление гидроизоляции и устройство нового асфальтобетонного покрытия. Согласно контракту, гарантия на выполненный ремонт составит восемь лет.
Заметим, что мост через реку Сестра введен в эксплуатацию в 1983 году. Ежедневно по нему проходит 1 500 автомобилей, значительную часть которых составляют большегрузы.
В прошлом году было отремонтировано 5 мостов в Приозерском, Выборгском и Всеволожском районах Ленинградской области. В наступившем году дорожники планируют выполнить ремонт девяти мостовых переходов в Тихвинском, Гатчинском, Кингисеппском районах, а также путепровода на участке региональной дороги «Зуево — Новая Ладога», расположенном в Новгородской области.
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