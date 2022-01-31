Мост рухнул, когда по нему ехал автобус: как спасали людей и почему это произошло
Фото: GettyImages
Фото: GettyImages
Фото: GettyImages
Фото: GettyImages
Фото: GettyImages
Фото: GettyImages
Фото: GettyImages
Фото: GettyImages
Фото: GettyImages
Прибывшие на место происшествия спасатели выстраивались в живую цепь и с помощью 30-метровых веревок вытаскивали пострадавших в безопасное место. Они также задействовали дроны и поисковых собак. Удалось спасти всех. В результате обрушения десять человек получили травмы, троих пришлось госпитализировать.
По стечению обстоятельств, президент США Джо Байден находился в это время с визитом в Питтсбурге и прибыл на место аварии через несколько часов. В настоящее время он продвигает новый закон об инфраструктуре, который, среди прочего, предусматривает выделение значительных средств на содержание мостов. В США 45 000 мостов, которые нуждаются в ремонте. По всей стране планируется выделать на ремонт мостов 1,2 трлн долларов, из которых 1,6 млрд достанутся Пенсильвании.
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