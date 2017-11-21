21 ноября 2017, 09:05

Мост сгнил, пришло время его реанимировать

Сегодня начинаются подготовительные работы по капремонту 2-го Елагина моста через р. Среднюю Невку. Речь, в частности, идет о сооружении строительного городка. Спустя несколько дней движение по мосту будет полностью прекращено и начнется демонтаж строения.
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Состояние 2-го Елагина моста, по оценке специалистов, неудовлетворительное. Как следствие,  снижение безопасности его эксплуатации (налицо коррозия металлических пролетных строений и прочие дефекты).

Мост будет полностью разобран. Нижнюю часть деревянных опор заменят на железобетонные конструкции, также будут обновлены все деревянные элементы конструкций моста, включая дощатое покрытие.

Планируется убрать из подмостового габарита посторонние крупные предметы, создающие помехи для забивки свай и спиливания существующих деревянных стоек.

Для пешеходов мост будет закрыт до конца проведения ремонтных работ. Завершить возрождение объекта предстоит до конца мая 2018 года.

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Тарас Белобородов
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Мост сгнил, пришло время его реанимировать
{{material_121767}} Состояние 2-го Елагина моста, по оценке специалистов, неудовлетворительное. Как следствие,  снижение безопасности его эксплуатации (налицо коррозия металлических пролетных строений и прочие дефекты). Мост будет полностью разобран. Нижнюю часть деревянных опор заменят на железобетонные конструкции, также будут обновлены все деревянные элементы конструкций моста, включая дощатое покрытие. Планируется убрать из подмостового габарита посторонние крупные предметы, создающие помехи для забивки свай и спиливания существующих деревянных стоек.Для пешеходов мост будет закрыт до конца проведения ремонтных работ. Завершить возрождение объекта предстоит до конца мая 2018 года.
2017-11-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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