21 ноября 2017, 09:05
Мост сгнил, пришло время его реанимировать
Сегодня начинаются подготовительные работы по капремонту 2-го Елагина моста через р. Среднюю Невку. Речь, в частности, идет о сооружении строительного городка. Спустя несколько дней движение по мосту будет полностью прекращено и начнется демонтаж строения.
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Мост будет полностью разобран. Нижнюю часть деревянных опор заменят на железобетонные конструкции, также будут обновлены все деревянные элементы конструкций моста, включая дощатое покрытие.
Планируется убрать из подмостового габарита посторонние крупные предметы, создающие помехи для забивки свай и спиливания существующих деревянных стоек.
Для пешеходов мост будет закрыт до конца проведения ремонтных работ. Завершить возрождение объекта предстоит до конца мая 2018 года.
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Отзывы по теме
| Кому: Nepp добрый день! Как вы решили эту проблему?
| Кому: Оля Мазякина А что там думать много. Езжайте в Автополе Сервис.Там вам пробьют всю историю, тем более ваша машина из Германии. А механики там реально заточены по джипам. Сразу скажут , что делать, что поменять , какие жидкости заменить. Вам же ездить нормально хочется и не волноваться, правда ...
АНДРЕЕВСКИЙ мост. Крым отстаивали под Андреевским флагом всегда. Внесите от своего имени это название на официальном сайте НАЗОВИМОСТ и если таких будет 100шт., то его выставят на всеобщее голосование. Поддержите братишки!
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