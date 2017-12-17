17 декабря 2017, 12:28
Мост в Крым наконец обрел официальное имя
Завершилось онлайн-голосование за название строящегося в Керченском проливе моста в Крым. 64% проголосовавших выбрали вариант «Крымский мост». При этом 24% пользователей проголосовали за вариант «Керченский мост», 6% - за «Мост Воссоединения».
В голосовании приняло участие около 380 тыс. авторизованных пользователей. Активнее всех голосовали жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Республики Крым и Краснодарского края. «Крымский мост» выбрали из 12 вариантов названий моста.
Голосование 5 самых популярных вариантов, определенных Минтрансом в ходе изучения общественного мнения, было открыто 16 ноября. В течение месяца граждане сети предлагали свои варианты. Те, что набирали 100 голосов, выводились отдельным пунктом на сайте и добавлялись в строку для голосования. Среди них – «Таврический», «Российский», «Мост Свободы», «Мост Единства», «Мост Надежды» и др.
Голосование 5 самых популярных вариантов, определенных Минтрансом в ходе изучения общественного мнения, было открыто 16 ноября. В течение месяца граждане сети предлагали свои варианты. Те, что набирали 100 голосов, выводились отдельным пунктом на сайте и добавлялись в строку для голосования. Среди них – «Таврический», «Российский», «Мост Свободы», «Мост Единства», «Мост Надежды» и др.
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